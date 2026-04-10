Flygtankningsoperatörer sökes - extrajobb

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Fordonsförarjobb / Härryda
2026-04-10


Vill du arbeta i en unik flygplatsmiljö där säkerhet, ansvar och teamwork står i centrum? WRKFRC söker nu engagerade och pålitliga flygtankningsoperatörer inför högsäsongen på Landvetter Flygplats.
Om rollen Som flygtankningsoperatör har du en viktig roll i flygplatsens dagliga drift. Du ansvarar för att leverera flygbränsle till flygplan på ett säkert, noggrant och effektivt sätt. Arbetet innefattar säkerhetskontroller, dokumentation samt körning av tunga tankfordon inom flygplatsområdet.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och andra aktörer på flygplatsen, där säkerhetsrutiner och noggrannhet alltid är högsta prioritet.
Arbetstiderna är varierande och sker i skift för att täcka flygtrafikens behov - tidiga morgnar, sena kvällar samt helger kan förekomma.
Anställning Vi erbjuder behovsanställning.
Utbildning För att garantera högsta säkerhetsnivå genomgår du en intern utbildning som pågår i fyra veckor.
Eftersom arbetet sker på ett säkerhetsklassat område föregås anställningen av säkerhetsprövning och registerkontroll enligt Transportstyrelsens regler.
Vi söker dig som

Är noggrann, ansvarstagande och punktlig

Trivs med att arbeta i team och i en miljö där säkerhet alltid kommer först

Har gymnasieutbildning med godkänt i svenska, engelska och matematik

Har C-körkort

Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Kan arbeta varierande tider, alla dagar i veckan

Kan genomgå säkerhetsprövning, registerkontroll samt alkohol- och drogtest

Kan styrka vad du gjort de senaste 5 åren genom intyg eller referenser

Meriterande

YKB

Erfarenhet av att köra tung lastbil med släp

Erfarenhet av arbete på flygplats

Vi intervjuar kandidater löpande. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett team där säkerhet, professionalism och samarbete driver verksamheten framåt.


Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Gröenvägen 11D (visa karta)
438 91  LANDVETTER

