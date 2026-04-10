Flygtankningsoperatörer sökes - extrajobb
2026-04-10
Vill du arbeta i en unik flygplatsmiljö där säkerhet, ansvar och teamwork står i centrum? WRKFRC söker nu engagerade och pålitliga flygtankningsoperatörer inför högsäsongen på Landvetter Flygplats.
Om rollen Som flygtankningsoperatör har du en viktig roll i flygplatsens dagliga drift. Du ansvarar för att leverera flygbränsle till flygplan på ett säkert, noggrant och effektivt sätt. Arbetet innefattar säkerhetskontroller, dokumentation samt körning av tunga tankfordon inom flygplatsområdet.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och andra aktörer på flygplatsen, där säkerhetsrutiner och noggrannhet alltid är högsta prioritet.
Arbetstiderna är varierande och sker i skift för att täcka flygtrafikens behov - tidiga morgnar, sena kvällar samt helger kan förekomma.
Anställning Vi erbjuder behovsanställning.
Utbildning För att garantera högsta säkerhetsnivå genomgår du en intern utbildning som pågår i fyra veckor.
Eftersom arbetet sker på ett säkerhetsklassat område föregås anställningen av säkerhetsprövning och registerkontroll enligt Transportstyrelsens regler.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Trivs med att arbeta i team och i en miljö där säkerhet alltid kommer först
Har gymnasieutbildning med godkänt i svenska, engelska och matematik
Har C-körkort
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Kan arbeta varierande tider, alla dagar i veckan
Kan genomgå säkerhetsprövning, registerkontroll samt alkohol- och drogtest
Kan styrka vad du gjort de senaste 5 åren genom intyg eller referenser
Meriterande
YKB
Erfarenhet av att köra tung lastbil med släp
Erfarenhet av arbete på flygplats
Vi intervjuar kandidater löpande. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett team där säkerhet, professionalism och samarbete driver verksamheten framåt.
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-07
Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
https://careers.wrkfrc.se
438 91 LANDVETTER
)
438 91 LANDVETTER
För detta jobb krävs körkort.
