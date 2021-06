Flygstaben söker Senior Controller till Uppsala - Försvarsmakten - Administratörsjobb i Uppsala

Försvarsmakten / Administratörsjobb / Uppsala2021-06-29Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.Efter 25 år utan självständiga försvarsgrenar återskapas nu en sammanhållen ledning för Flygvapnet. Inom ramen för Överbefälhavarens vision om en ledning för ett starkare försvar så omorganiseras hela försvarsmaktens centrala ledning. Flygvapenavdelningen vid produktionsledningen, den flygtaktiska staben och delar ur försvarets materielverk har sedan 2019-01-01 sammanförts till Flygstaben, med placering i Uppsala.Om befattningenTjänsten är placerad på ekonomisektionen som är under uppbyggnad. Du kommer att arbeta med planering, genomförande, uppföljning, analys och återrapportering inom Flygvapnet.Som senior controller arbetar du operativt och strategiskt tillsammans med ekonomichefen.Exempel på arbetsuppgifterArbeta med Flygvapnets (FV) budget- och återrapporteringsprocess.Ansvara för budget och uppföljning av FV kostnader.Vara ett stöd till Flygstaben och FV i ekonomiska frågor.Framtagning av rutinbeskrivningar, utbildningsmaterial samt genomföra interna utbildningar för ökad ekonomisk kunskap hos chefer och anställda.Självständigt kunna driva egna utvecklingsprojekt.Avtalsfrågor.Ta fram och analysera relevanta nyckeltal för verksamhet och ekonomi.Jobba med styrning av rationalisering / effektivisering i verksamheten.2021-06-29Akademisk examen inom ekonomi.Erfarenhet av Försvarsmakten och Flygvapnet samt erfarenhet från andra större organisationer.Erfarenhet av att arbeta med avtalsfrågor.Minst 10 års arbetslivserfarenhet som controller.God förmåga att uttrycka dig i tal och skriftFör att du ska passa för och trivas på denna befattning ser vi att du är en kommunikativ och omdömesgill person som ser vad som behöver göras, agerar utan uppmaning och har lätt för att samarbeta. Som person är du positiv, prestigelös och inte rädd för att ta tag i nya utmaningar. Du har intresse av att förstå verksamheten och kan stötta chefer och medarbetare med bra analyser och pedagogiska presentationer. Du fungerar väl i grupp och är bra på att bygga förtroendefulla relationer men samtidigt som du kan arbeta självständigt inom eget ansvarsområde.TillträdeEfter överenskommelse.Vi tillämpar individuell lönesättning.Tjänsten innebär tillsvidareplacering vid flygstaben med placeringsort Uppsala.Tjänsten innebär krigsplacering vid krigsförband i Försvarsmakten.Tjänsten innebär sekretessprövning och registerkontroll innan anställning.Anställning i Försvarsmakten kräver Svenskt medborgarskap.UpplysningarEkonomichef, Marie EkmanMobil: 073-703 87 16Välkommen med din ansökan senast 2021-07-13.Facklig företrädareOfficersförbundet OFR/O, Matz JakobssonFörsvarsförbundet OFR/S, Christina SonbergSACO FM, Borka Hedlund MedjedSEKO, Simon UppgrenSamtliga nås via växeln på 0505-45 10 00.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt statligt avtalSista dag att ansöka är 2021-07-13Försvarsmakten5837514