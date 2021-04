Flygspeditör Export till vikariat - Friday Väst AB - Inköpar- och marknadsjobb i Göteborg

Friday Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg2021-04-13OM TJÄNSTEN:Vi söker nu en person till en roll som flygspeditör på exportsidan till vår kunde som är en global aktör inom logistikbranschen. I rollen kommer du in i ett erfaret team vars huvuduppgift handlar om att planera och boka transport enligt inkommande kundorders via bolagets system och mail. Kommunikation på både svenska och engelska är centralt för rollen i kombination med ett serviceinriktat sätt och ett stor personligt driv att komma framåt. Har du detta med dig kan du med rätt inställning lära dig resten.I rollen får man delvis stöd rörande leveransbevakning från kollegor på avdelning som sitter i Asien men en del av arbetet är delvis också automatiserat tack vare systemet man använder.Du kommer sammanfattningsvis att sköta:Exportbokning av flygfrakt med hänsyn till planering och önskemål från kundKomplettering av dokumentation för frakt/tull med ex. HS-koder eller information som saknasUppföljning, rapportering av försändelser samt bekräftelser till kundIntroduktionen är färdigplanerad där allt material och upplärningsprogram står redo inklusive handledare. Man lägger stor vikt vid trivsel och du hamnar i ett gott omhändertagande gäng.VI SÖKER DIG SOM:Har relevant utbildning inom logistik alt. närliggande område och kan tänka dig arbeta i denna typ av rollÄr tillgänglig relativt omgående och under hela sommaren God systemvana och enkelt för att lära dig ny teknik Har goda kunskaper i engelska både i tal och skrift då kontakt med utländska transportörer och kollegor tillhör vardagenVi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och din inställning till rollen. Med rätt inställning kommer man långt och kan visa sig ge öppningar även för framtiden hos bolaget.OBS! - Rollen kräver en säkerhetsprövning och registerkontroll då man arbetar med flygfrakt och internationella transporter.OM KUNDFÖRETAGET:Kunden är ett av världens främsta transportföretag. Man sitter i superfina lokaler centralt i Göteborg där detta kan bli din biljett in i bolaget i framtiden.OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag med omgående tillträde och löptid fram t.o.m. 30/9.ÖVRIG INFO:Start: OmgåendePlacering: GöteborgRekryteringsansvarig: Dino SegetaloLön: Fast månadslönAnsök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervju fas.OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?Sökord: Spedition, Göteborg, Logistik, Försäljning, Kundservice, Frakt, Freight Forwarding, Incoterms, Logistics.Varaktighet, arbetstidHeltid Projektanställning med möjlighet till förlängning2021-04-13Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-31Friday Väst AB5689410