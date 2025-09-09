Flygsäkerhetskoordinator Drönare/rpas, Helikopterflottiljen
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-09-09
Vill du vara en viktig del och bygga upp Sveriges basförmåga vid krig och kris? Som anställd på 31.flygbasbataljonen tjänstgör du vid Helikopterflottiljens största enhet och blir en viktig del av Sveriges försvar. 31.Flygbasbataljonen består av fyra kompanier samt en bataljonsledning med tillhörande bataljonsstab. Vi växer och söker dig som vill arbeta somFlygsäkerhetskoordinator RPAS på flygplatssektionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
RPAS-verksamheten i Försvarsmakten är under snabb utveckling. För att bibehålla hög flygsäkerhet, har Helikopterflottiljen behov av en Flygsäkerhetskoordinator inom RPAS. Du kommer till stor del arbeta med RPAS-flygsäkerhetsfrågor på flygplats Malmen, dess luftrum samt i övrigt luftrum där förbandet verkar. Du kommer i ditt arbete ha tät dialog med RPAS-operatörer samt stödja flygplatschefen i dennes ansvar att upprätthålla och utveckla flygsäkerheten på flygplatsen. Du bevakar avvikelsehantering inom RPAS och analyserar dessa i syfte att identifiera orsaker, eventuella trender samt sprider information på lokal och ibland även central nivå. Utöver att arbeta med RPAS-frågor är du en del i en sektion som arbetar tätt tillsammans och stödjer varandra med aktuella ärenden i huvudsak gällande flygplatsen Malmen men även under övningar på annan ort under dygnets alla timmar och flera dygn i sträck. Publiceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
• Goda datakunskaper
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Godkänd gymnasieutbildning
• Körkort B
Meriterande
• Tidigare erfarenhet från Försvarsmakten
• Tidigare erfarenheter av verksamhet med Drönare/RPAS
• God kunskap i säkerhetsledning av flygplats
• Erfarenhet av att arbeta i FM avvikelsehanteringssystem PRIO
• Arbetat i ledande funktion
• Tidigare erfarenheter från flygplatstjänst, främst militär men även civil.
• Kunskaper inom FFS, TSFS serie AGA, Luftfartsförordningen och Luftfartslagen.Dina personliga egenskaper
Du har lätt att samarbeta med människor och en god förmåga att kommunicera.
God förmåga att planera, strukturera och samordna verksamhet på kort och lång sikt samt genomföra förelagda uppgifter. Du är flexibel och har förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter som ingår i flygplatssektionensverksamhet. Du har hög integritet och en god förmåga att skapa en god anda i arbetslaget.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Civil
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Befattningen innefattar krigsplacering, därmed ställs krav på enklare fysiska tester och hälsoundersökning. Resor i tjänsten förekommer.
Upplysningar om befattningen
Flygplatschef, Henrik Olsén (070-272 90 35)
Information om rekryteringsprocessen
Personalhandläggare, Elin Wrangenby, 013-28 30 00 (vxl)
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-12. Ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
