Flygprovingenjör inom grundflygplanssystem
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-03-31
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
På sektionen för utprovning av grundflygplanssystem, tillhörande området Flygprov, söker vi nu ytterligare en Provingenjörer som vill arbeta med provning av Gripen andra flygande farkoster!
Som flygprovingenjör arbetar du med provrelaterade frågor i projektform, hela vägen från utvecklingsfas till slutgiltig verifierad och validerad produkt. Vi genomför provning av Gripen i en mängd olika provstationer så som hårdvaruriggar, simulatorer, och flygplan. Rollen kombinerar teori och praktiskt nära arbete med våra flygplan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
* Ta fram och förbereda provmetodik och provprogram
* Leda prov inom ditt utvecklingsteam
* Analysera och utvärdera provresultat
* Genomföra felsökningar och problemlösning i systemen i flygplanen och riggarna.
Är du nyfiken på hur en dag som flygprovsingenjör kan se ut? Klicka på länken och se mer i filmklippet: https://www.youtube.com/watch?v=JAy8sATFbso
Vi arbetar i nära samarbete med systemutvecklare, piloter, underleverantörer och kunder. På Flygprov arbetar vi i en dynamisk miljö där flexibilitet och snabba omställningar är en del av vardagen. Här är varje dag unik - och det är precis det som gör jobbet så spännande.
Vi söker dig som är flexibel, analytisk och trivs i en roll där du får samarbeta, ta ansvar och utvecklas. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och tar gärna initiativ för att driva arbetet framåt. Med ett strukturerat arbetssätt och god noggrannhet kan du hantera komplexa frågeställningar och anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Oavsett om du är i början av din karriär eller har längre erfarenhet, värdesätter vi din vilja att växa tillsammans med oss. Har du erfarenhet av projektledning - eller en ambition att utveckla dina projektledarförmågor över tid - ser vi det som en viktig del av din fortsatta utveckling i rollen.Kvalifikationer
* Civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område.
* Förmåga att uttrycka dig väl i engelska, både skriftligt och muntligt, då dokumentation huvudsakligen sker på engelska.
* Kunskap inom Python, Matlab eller liknande verktyg
Erfarenhet av flygteknisk utprovning och systemutveckling och är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet och kunskap av att använda AI.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningen har Saab krav på säkerhetsklassinplacering och på svenskt medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39333".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Saab AB Jobbnummer
9829038