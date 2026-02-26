Flygplatsmedarbetare (Ramp/Räddning)
Arvidsjaur flygplats ligger 11km bilväg från Arvidsjaur centrum ca 10 minuter med bil. Flygplatsen etablerades år 1990 och ägs av Arvidsjaur Flygplats AB.
JobbeskrivningVi söker dig som trivs med lagarbete och kan arbeta efter fastställda rutiner, men samtidigt vara flexibel när förutsättningarna ändras. Du tar initiativ och har en stark ansvarskänsla. Du uppskattar växlande arbetsuppgifter och har intresse att lära och utvecklas i en spännande miljö.ArbetsuppgifterI tjänsten ingår att du arbetar som flygplatsbrandman, ramp, med fälthållning och inom säkerhet. Även andra förekommande arbetsuppgifter vid en flygplats kan bli aktuella utifrån dina förutsättningar.Du arbetar nära flygbolag, besättning och passagerare i den dagliga driften, med hantering av allt från flygplan, bagage, landningsbana till hangarer och fordon. Vintertid förekommer självfallet mycket snöröjning och under barmarkstiden en hel del underhåll av maskiner och anläggning. Arbetsuppgifterna varierar också under dagen och mellan säsonger.Vid intresse kan vi, efter överenskommelse, visa vad arbetet innebär på plats hos oss.Arbetet är relativt krävande varför god grundfysik krävs.Du bör ha intresse av att hantera och köra tunga fordon.Arbetet innebär skift- och helgtjänstgöring.Grundkrav:- Medicinsk undersökning för flygplatsbrandman ska genomföras med godkänt resultat.- Goda kunskaper i tal och skrift, i både svenska och engelska.- Normalt färgseende.- Säkerhetsprövning ska genomföras med godkänt resultat hos Polismyndigheten.- Körkort klass CMeriterande:- Yrkeskompetens inom annat tekniskt område som tex verkstad, snickeri, VVS, El/Tele eller IT, samt förarbevis för hjullastare och truck.Övrigt:För alla uppgifter på en flygplats krävs speciella utbildningar och behörigheter. Dessa tillhandahålls av flygplatsen på plats och kan vara på både svenska och engelska. Vidare sker teoretisk och praktisk utbildning/fortbildning löpande under hela din anställningstid hos oss.Rekryteringsprocessen innebär medicinsk hälsokontroll, bedömning av engelska, samt säkerhetsprövning.Anställningen är tillsvidare på heltid med skiftarbete.Månadslön, kollektivavtal enligt BÖK Flygplats.Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Sista ansökningsdag 2026-04-15.Rekrytering sker löpande och tjänster kan därmed tillsättas innan slutdatum. Ersättning
