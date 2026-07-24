Flygbladsdistributor

LEDIG TJÄNST – FLYGBLADSDISTRIBUTÖR SÖKES I MALMÖ! Ett företag i Malmö söker en distributör för säsongsarbete med prestationsbaserad ersättning. Vi erbjuder: Flexibla arbetstider (enligt överenskommelse) Prestationsbaserad lön Möjlighet till långsiktigt samarbete under säsongen
Vi söker dig som: Har god fysik och uthållighet Klarar av att gå eller cykla flera kilometer dagligen Är pålitlig och noggrann Kan du hantera en mobilapp
Ansök endast om du har kondition nog att hålla tempot! Detta är ett fysiskt krävande jobb.Skicka din ansökan med foto och CV till: hr@vivapartners.se