Flygbladsdistributor

Viva Trädgård och Hus AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö
2026-07-24


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LEDIG TJÄNST – FLYGBLADSDISTRIBUTÖR SÖKES I MALMÖ!
Ett företag i Malmö söker en distributör för säsongsarbete med prestationsbaserad ersättning.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider (enligt överenskommelse)
Prestationsbaserad lön
Möjlighet till långsiktigt samarbete under säsongen

Vi söker dig som:
Har god fysik och uthållighet
Klarar av att gå eller cykla flera kilometer dagligen
Är pålitlig och noggrann
Kan du hantera en mobilapp

Ansök endast om du har kondition nog att hålla tempot! Detta är ett fysiskt krävande jobb.Skicka din ansökan med foto och CV till: hr@vivapartners.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: info@vivapartners.se

Arbetsgivare
Viva Trädgård och Hus AB (org.nr 559277-2569)

Jobbnummer
10010682

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