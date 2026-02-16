Flygbassäkerhetssoldat till Sensorplutonen vid Helikopterflottiljen
314. Flygbassäkerhetskompaniet
314.flygbassäkerhetskompaniet är en del av 31.flygbasbataljon vid Helikopterflottiljen, Malmen. Kompaniet består av fem plutoner: Fyra flygbassäkerhetsplutoner, en flygbassäkerhetspluton med inriktning mot IBSS (Insatsberedd skyddsstyrka) samt en sensorpluton med förmåga inom CUAS (Counter Unmanned Aircraft System) och RPAS (Remotely Piloted Aircraft system)
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som soldat vid 314.flygbassäkerhetskompaniet är din huvuduppgift att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet. Plutonerna är flexibla och rör sig självständigt över stora ytor vilket medför stor handlingsfrihet till enskild grupp. Kompaniets verksamhet växlar, ibland med kort varsel, mellan skarpa insatser, övning och återhämtning.
Vidare är din huvuduppgift att motverka säkerhetshotande verksamhet. Hoten kan till exempel vara spioneri, sabotage, terrorism och grov kriminalitet. Du kommer att utbildas, tränas och övas med förbandets metod och medel tillsammans med din grupp. Som soldat på sensorplutonen kommer du främst fördjupa dina kunskaper inom RPAS och C-UAS.
Din huvuduppgift löser du till exempel genom fast eller rörlig spaning med olika tekniska system. Det innebär ofta långa tider i fält under krävande förhållanden där plutonens grupper ofta arbetar självständigt. Därför måste du och din grupp bära med er all utrustning och förnödenheter för att kunna jobba under längre tid. Det ställer höga krav på ert samarbete och din fysiska förmåga samt viss teknisk förståelse.
Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt med godkänt resultat eller pågående värnplikt med god prognos vid rekryteringstillfället
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav
• Godkänd läkarundersökning
• Ej allergisk eller rädd för hund
• B-körkort (manuell)
Meriterande
• Erfarenhet av tjänst vid förband med strid eller spaning som huvuduppgift
• Militära förarbevis
• Stridssjukvårdarutbildning

Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, pålitlig och lojal. Du har en hög arbetskapacitet och trivs med att arbeta i grupp mot ett gemensamt mål. Du har en stark inre drivkraft, tar initiativ och löser uppkomna problem.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträde: Efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Kompanichef Martin Persson
Plutonchef Carl Marzari
Växel: 013-28 30 00 (vxl)Hkpflj-314fbassakkomp@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Lt Victoria Donderer, 013-28 30 00 (vxl)Hkpflj-31fbasbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
