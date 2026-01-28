Flow Manager, Distribution Center
2026-01-28
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Vill du vara med på vår fortsatta utvecklingsresa och skapa ett säkert, strukturerat och kvalitetssäkrat materialflöde? Har du en passion för ledarskap och erfarenhet av att driva operativ verksamhet? Då kan du vara den flödeschef vi söker till Distribution Center i Fagersta.
Allt börjar med människor. Människor som du.
Bli en del av vårt team
På Distribution Center (DC) i Fagersta arbetar cirka 60 medarbetare med hela flödet från inleverans till utskeppning. Som Flow Manager får du en central roll i att leda och utveckla den operativa verksamheten. Du blir en del av ledningsgruppen för DC och samarbetar nära med kollegor lokalt, tvärfunktionellt och globalt inom Epiroc.
Vi är en del av en global organisation som tillsammans strävar efter att vara en pålitlig och effektiv Supply Chain. Vår kultur bygger på Safety First, hållbarhet, utveckling och teamwork.
Ditt uppdrag
Som Flödeschef har du det fulla operativa ansvaret för ditt område och säkerställer ett stabilt och kvalitetssäkrat flöde. Du leder, coachar och engagerar medarbetare genom vår pågående utvecklingsresa, för att skapa en hållbar, inkluderande och högpresterande arbetsplats.
I din roll kommer du att:
* Leda och fördela det dagliga operativa arbetet så att säkerhet, kvalitet och leverans uppfyller våra krav.
* Stötta och utveckla medarbetare genom coaching, utbildningsplanering och uppföljning.
* Säkerställa att processer, rutiner och instruktioner följs och hålls uppdaterade.
* Driva förbättringsarbete tillsammans med Operational Excellence och berörda team.
* Följa upp och utveckla KPI:er inom säkerhet, kvalitet, och leverans.
* Ansvara för riskanalyser, skyddsronder och andra aktiviteter kopplade till arbetsmiljö.
* Samarbeta med andra avdelningar, lokalt och globalt, för att uppnå goda resultat i hela värdekedjan.
Rollen innebär personalansvar, inklusive kompetensutveckling, bemanning, rehabilitering och medarbetarsamtal. Du rapporterar till GDC/RDC Operations Manager Fagersta.
Följ med oss när vi accelererar transformationen!

Profil
Vi söker dig som är en närvarande och inkluderande ledare som skapar struktur, trygghet och delaktighet. Du trivs nära verksamheten i en operativ miljö och motiveras av att utveckla människor och processer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Erfarenhet av ledarskap från operativ verksamhet, gärna inom logistik, produktion eller distribution.
* Förmåga att bygga förtroende, kommunicera tydligt och skapa engagemang.
* Erfarenhet av att arbeta med förbättringar, standardiserade processer och KPI-uppföljning.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* God vana av att arbeta i MS Office (t.ex. Teams och Excel) samt affärs- eller lagerhanteringssystem som M3, Scale eller liknande.
* God förmåga att samarbeta tvärfunktionellt och bidra till en helhetsförståelse.
* Ett strukturerat, lösningsorienterat och inkluderande arbetssätt och vana att ta beslut med både människor och verksamhet i fokus.
Det är meriterande med eftergymnasial utbildning inom logistik eller teknik, men viktigast är ditt ledarskap och din förmåga att skapa resultat genom andra.
Placering
Denna tjänst är placerad i Fagersta, Sverige.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
* Globala karriärmöjligheter.
* Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
* Samhällsengagemang.
* Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformation
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den 8 februari 2026.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Rekryterande chef: Jeanette Löfgren, GDC/RDC Operations Manager, jeanette.lofgren@epiroc.com
Rekryteringsspecialist: Lisa Ström, lisa.strom@epiroc.com
Ersättning
