Florist
Odsvik, Douglas / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-07-24
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Vi söker Dig med erfarenhet och god branschvana
samt har en härlig känsla för service .
Som florist hos oss ska du kunna hantera försäljning , kundbemötande , bindning av alla varianter av buketter , växtvård och att hålla butiken levande och inspirerande . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: blomstermagasinet@41131gbg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Florist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Odsvik, Douglas
Kapellplatsen 4 Landalatorg (visa karta
)
411 31 GÖTEBORG Arbetsplats
Blomstermagasinet Landala Blommor Jobbnummer
10011269