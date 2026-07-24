Florist

Odsvik, Douglas / Butikssäljarjobb / Göteborg
2026-07-24


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Vi söker Dig med erfarenhet och god branschvana
samt har en härlig känsla för service .
Som florist hos oss ska du kunna hantera försäljning , kundbemötande , bindning av alla varianter av buketter , växtvård och att hålla butiken levande och inspirerande .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: blomstermagasinet@41131gbg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Florist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Odsvik, Douglas
Kapellplatsen 4 Landalatorg (visa karta)
411 31  GÖTEBORG

Arbetsplats
Blomstermagasinet Landala Blommor

Jobbnummer
10011269

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