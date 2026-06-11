Florist
Blomsterpassagen Täby AB / Butikssäljarjobb / Täby Visa alla butikssäljarjobb i Täby
2026-06-11
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Arbetsuppgifter inkluderar att skapa och binda inspirerande buketter och dekorationer för olika tillfällen samt daglig skötsel av butikens blommor och material. I rollen ingår även att skapa olika typer av arrangemang såsom plantering/samplantering samt avancerade arrangemang som kransar, bröllopsbuketter och begravningsdekorationer. Därutöver ingår även diverse butikssysslor såsom städning och kassaarbete etc.
Vi söker dig som har mycket goda kunskaper inom floristyrket. Du ska också ha goda kunskaper i svenska. Du är en lojal och utåtriktad medarbetare och en god representant för butiken
• Kunna jobba självständigt
• Serviceinriktad, god känsla för service
• Vara kreativ och flexibel
• Ansvarstagande, drivande och engagerande
Söker dig som som har några års erfarenhet som florist
Omfattning : Deltid 50%
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: Blomsterpassagen@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Florist deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Blomsterpassagen Täby AB
(org.nr 559141-3892) Jobbnummer
9958560