Florist

Linnégatans Blomsterhandel / Butikssäljarjobb / Göteborg
2026-03-18


En av våra duktiga medarbetare ska vara ledig en längre tid för studier och vi söker en ersättare till henne.
Tjänsten innefattar alla inom yrket förekommande sysslor så du behöver ha en floristutbildning i grunden och god erfarenhet av arbetet i en blomsterbutik. Vårt fokus ligger dock på direktförsäljning till kund så att du främst ser dig som en säljare inom ett serviceyrket är det viktigaste för oss. Vi har en jämn ström av kunder på veckorna och riktigt bra att göra på helgerna så räkna med en del helgpass. Vi har öppet alla dagar hela året och schema läggs löpande månadsvis.
Vi har två butiker på Linnégatan och det blir aktuellt med jobb på båda ställena.
Tjänsten är på heltid minst två år, lön och övriga villkor enligt Handels kollektivavtal. Vänligen respektera att det endast är utbildade florister vi söker.
Välkommen med din ansökan till den angivna mailadressen. Rekryteringen sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: linnegatansblomsterhandel@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Florist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Linnégatans Blomsterhandel
Linnégatan 20 (visa karta)
413 04  GÖTEBORG

Jobbnummer
9805975

