Florist - Blomsterlandet Enköping
Retail Knowledge Sweden AB / Butikssäljarjobb / Enköping Visa alla butikssäljarjobb i Enköping
2026-07-08
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Florist till Blomsterlandet Enköping
Nu söker vi en driven och kreativ florist som vill vara med från start och bygga upp Blomsterlandet i Enköping.
Du är en person som drivs av mötet med kunder, tycker om försäljning och har ett starkt växtintresse som du gärna delar med dig av. Låter det här intressant? Då vill vi gärna ta del av din ansökan!
Om rollen
Med personligt ansvar och stor initiativkraft arbetar du på butikens samtliga avdelningar, men framför allt på snittavdelningen. Du har ett affärsmässigt driv och arbetar aktivt med att utveckla din avdelning. Du ansvarar för att avdelningen alltid är välsorterad och inspirerande samt lever upp till kundernas förväntningar.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Avdelningsansvar för snittavdelningen
Beställningsansvar för din avdelning
Ansvar för försäljningsplaneringen
Varumottagning, varuexponering och varuplock
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du idag arbetar som florist i en verksamhet som präglas av högt tempo och stor flexibilitet.
Du tycker om när det händer mycket och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Du ser möjligheter, tar egna initiativ och trivs med att arbeta mot gemensamma mål.
Som person är du en lagspelare som sprider glädje och engagemang omkring dig. Du uppskattar ett nära samarbete med dina kollegor och har ett analytiskt arbetssätt med god förståelse för försäljningsuppföljning och beställningsstatistik.
Vi söker dig som
Är utbildad florist
Har några års erfarenhet av rollen som florist
Är ordningsam och strukturerad
Är van att arbeta med KPI-uppföljning
Det är meriterande om du har erfarenhet av att skapa bröllops- och begravningsarrangemang.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 25 timmar per vecka.
Arbetstiden är varierande och inkluderar arbete varannan helg.
Vi tillämpar Handels kollektivavtal och tillämpar sex månaders provanställning.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-08-01.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8036637-2092121". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://jobb.retailknowledge.se
Enköping station (visa karta
)
745 34 ENKÖPING Arbetsplats
Retail Knowledge Jobbnummer
9996748