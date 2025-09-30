Flöjt Stämledare
2025-09-30
KUNGLIGA OPERAN
KUNGLIGA HOVKAPELLET
MUSIKCHEF ALAN GILBERT
söker
FLÖJT STÄMLEDARE, med viss plikt att spela flöjt två.
100 % tillsvidareanställning med provanställning enligt överenskommelse.
Provspelningen äger rum efter personlig inbjudan den 3 och 4 december 2025 på Kungliga Operan, Jacobs Torg 4, 112 52 Stockholm.
Obligatoriska stycken och orkesterutdrag
• Mozart: Konsert i G-dur, K. 313, sats ett och två utan kadenser.
• Carl Nielsen: Flöjtkonsert, sats 1
• Orkesterutdrag - kommer att finnas tillgängliga på Muvac.com
För frågor gällande provspelningen, vänligen kontakta orkesterbiträdande chef Joel Rosenlund joel.rosenlund@operan.se
Facklig representant SYMF, Fredrik Söhngen +46 70 742 19 53, fredrik.sohngen@operan.se
Sista ansökningsdag med CV är den 2 november 2025.
Om antalet sökande är högt kan vi be dig att skicka in en kort videoinspelning av dig själv när du framträder.
Registrera din ansökan på Muvac.com Ersättning
