Flödestekniker till lager på Heléns Rör
Heléns Rör AB / Maskiningenjörsjobb / Halmstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Halmstad
2026-04-13
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heléns Rör AB i Halmstad
, Laholm
, Västerås
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Vi tror inte att det är i stålet eller i röret som vår framgång sitter. Det är i människan - som vänder och vrider på ett problem, som lyssnar och som förstår, som är trevlig att möta och enkel att tycka om. På Heléns bygger vi starka team och en positiv företagskultur, där våra medarbetare ges spelutrymme att forma sin egen karriär. Som Skandinaviens ledande leverantör av industriella stålrörslösningar kan vi erbjuda varierande arbetsuppgifter, en hel del personligt ansvar och internationella karriärmöjligheter, vilket skapar förutsättningar för utveckling och framgång - för både dig och Heléns.
Vill du vara med och utveckla framtidens lagerflöden? Vi söker nu en driven och engagerad Flödestekniker till Lager som vill arbeta nära verksamheten och bidra till effektiva, säkra och smarta flöden. Hos oss får du en viktig roll i att utveckla arbetssätt, driva förbättringar och skapa struktur i en central del av vår verksamhet.
Om rollen
Som Flödestekniker inom lager arbetar du operativt med att utveckla, förbättra och optimera våra lagerflöden. Du är en viktig länk mellan lager och övriga funktioner och driver förbättringsarbete tillsammans med kollegor i organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta enligt Heléns verksamhetssystem och bidra till en säker, kvalitativ och effektiv lagerverksamhet
Identifiera, driva och följa upp förbättringar inom flöde, arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet
Hantera lageravvikelser, genomföra rotorsaksanalyser och säkerställa hållbara åtgärder
Analysera systemdata (t.ex. EWM/S4Hana) och bidra till optimering av flöden och arbetssätt
Avvikelsehantering med koppling till kvalitetsmetodik (t.ex. 8D)
Systemarbete i EWM/S4Hana som en central del av rollen
Samverka med lager, produktion och stödfunktioner samt delta i daglig uppföljning
Bidra till standardisering, kunskapsspridning och ett positivt arbetsklimat
Operativt arbete med truck och travers som en naturlig del av vardagen
Vi söker dig som har ett starkt driv att förbättra och utveckla lagerverksamhet tillsammans med andra. Du har erfarenhet av lagerarbete, gärna i en operativ roll, och har arbetat i systemmiljöer som EWM, SAP eller liknande.
Du har erfarenhet eller god förståelse för kvalitetsarbete, exempelvis avvikelsehantering och rotorsaksanalyser (t.ex. enligt 8D-metodik) samt goda kunskaper i Excel. Du trivs med att arbeta strukturerat, självständigt och resultatorienterat, och har god förmåga att samarbeta och kommunicera med olika delar av organisationen.
Du har även vana av att arbeta operativt i lagerverksamhet och det är ett krav att du har erfarenhet av att köra truck, och meriterande om du även har erfarenhet av travers.
Du har gymnasieutbildning, gärna med teknisk eller logistisk inriktning. Erfarenhet av förbättringsarbete och analys av data är meriterande, liksom kunskap inom LEAN (t.ex. 5S,Kaizen, DMAIC) eller arbete med förbättringsprojekt.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du initiativrik, lösningsorienterad och förändringsbenägen. Du är en lagspelare som bidrar till engagemang i teamet och har ett starkt fokus på säkerhet och kvalitet.
Vi erbjuder dig
Hos Heléns blir du en del av ett härligt team där kunden alltid står i centrum. Vi arbetar nära varandra och hjälps åt för att uppnå resultat, energi och arbetsglädje. Hos oss får du jobba på en professionell arbetsplats i en spännande och modern miljö, med bra förmåner och kollektivavtal. Vi har en engagerande kultur där din kunskap och nyfikenhet kommer till användning varje dag. Våra trevliga och ambitiösa medarbetare visar omtanke, är engagerade och inkluderande. Vi hoppas få välkomna dig.
Låter det som rätt utmaning för dig? Välkommen med din ansökan senast 26 april.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Andreas Nilsson, via e-post: andreas.nilsson@helens.se
Heléns lagerför, bearbetar och levererar Skandinaviens bredaste sortiment av stålrör, stång och profiler till industrin. Med gedigen kunskap som vilar på snart 100 års erfarenhet av branschen och i nära samarbete med våra kunder, tar vi fram ett optimalt och kostnadseffektivt upplägg - från konstruktions- och produktionslösningar, till logistik- och affärslösningar. Heléns är en del av nederländska Van Leeuwen Pipe and Tube Group och tillsammans är vi verksamma i praktiskt taget alla industrisektorer, med ett nätverk som består av fler än fyrtio filialer lokaliserade världen över. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heléns Rör AB
(org.nr 556086-9785), https://www.helens.se/om-helens/lediga-jobb/
Västergårdsvägen 16 (visa karta
)
301 04 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Halmstad Kontakt
Andreas Nilsson 035-149270
9849439