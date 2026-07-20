Flödeschef
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2026-07-20
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Trivs du i en roll där du får kombinera ett nära ledarskap med att driva utveckling i en tekniskt avancerad produktionsmiljö? Här på Rock Tools i Sandviken verkar du i en miljö där samarbete, utveckling och framtidsfokus går hand i hand.
Varför Sandvik?
Hos oss får du arbeta i en organisation där teknik och människor utvecklas tillsammans – och där ditt ledarskap gör verklig skillnad. Hos oss får du:
En omväxlande vardag med starkt samarbete och breda kontaktytor
Möjlighet att utvecklas både som ledare och individ
En inkluderande kultur där kunskapsdelning och mångfald står i centrum
Om jobbet
Som flödeschef skapar du stabilitet och effektivitet i produktionen samtidigt som du driver utveckling av processer, arbetssätt och team. I rollen är du en närvarande ledare i vardagen och säkerställer en säker, kvalitativ och kostnadseffektiv leverans. Du arbetar både operativt och långsiktigt, med ett tydligt ansvar för att driva verksamheten framåt i en miljö där teknisk utveckling och ökad automationsgrad är i fokus.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Driva arbetsmiljö och säkerhetsarbete
Säkerställa produktionsresultat, kvalitet och leverans
Följa upp ekonomi och relevanta nyckeltal
Leda och utveckla team och kompetenser
Utveckla och effektiviserar processer och arbetssätt
Samarbeta med andra flödeschefer och funktioner för att nå gemensamma mål
Placering
Tjänsten är placerad i Sandviken.Profil
Du är en trygg och inspirerande ledare som tror på människors förmåga och skapar engagemang genom tydlig kommunikation och starka relationer. Med ett strukturerat arbetssätt tar du ansvar för ditt uppdrag och driver utveckling framåt med både operativt fokus och strategiskt perspektiv.
Vi ser också att du har:
Erfarenhet från en ledande roll med personalansvar inom produktionsmiljö
Ett strukturerat och närvarande ledarskap
Stark kommunikativ förmåga och vana att skapa engagemang
Förmåga att bygga och utveckla relationer på olika nivåer
Du bygger förtroende genom ditt sätt att vara och verka. I vardagen skapar du delaktighet och ansvar, samtidigt som du driver förändring med energi och tydlighet. Att kombinera struktur med engagemang faller sig naturligt, och du trivs i en miljö där samarbete och utveckling går hand i hand.
Vår kultur
På Sandvik är vi övertygade om att mångfald leder till en bättre omgivning för våra anställda, vårt företag och våra kunder. Hos oss ska du alltid känna att du kan vara dig själv på jobbet. Vi vet att du då har störst möjligheter att nå din fulla potential och bidra till vår framgång. Var unik. Behåll din nyfikenhet. Det gillar vi! Vill du veta mer om oss tipsar vi om ett besök på vår hemsida, LinkedIn eller Facebook.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Nerback Ljung, rekryterande chef, karin.nerback_ljung@sandvik.com
.
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter. Facklig kontakt
Cecilia Mickelsson, Unionen, 070-616 90 89
Erik Kjerf, Akademikerföreningen, 070-616 36 72
Olle Hansson, Ledarna, 070-650 57 43
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 17 augusti, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0094665.
Vi strävar efter en öppen och rättvis rekryteringsprocess och använder olika verktyg för att säkerställa en objektiv bedömning. Senare i processen kan du bli inbjuden att genomföra ett personlighets- och logiktest.
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
.
Affärsområde Mining är en globalt ledande utrustning och verktyg, reservdelar, tjänster, digitala lösningar och hållbara teknologier för gruv- och infrastrukturs industrierna. Tillämpningsområden omfattar bergborrning, bergavverkning, lastning och transportlösningar, tunneldrivning och stenbrytning. Omsättningen 2025 var cirka 63 miljarder SEK och antalet anställda omkring 18 400. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvik Aktiebolag
(org.nr 556000-3468)
Storgatan 2 (visa karta
)
811 81 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvik AB - Sandviken Jobbnummer
10007043