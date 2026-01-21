Flitiga däckmontörer sökes till säsongsuppdrag
2026-01-21
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga däckmontörer i Malmö. Du ska arbeta med montering och balansering av däck med hjälp av modern utrustning. Arbetet är fysiskt krävande, särskilt i början, men de flesta kommer snabbt in i rutinen. Vi värdesätter personer som tar initiativ och visar framfötterna.Dina arbetsuppgifter
• Montering, balansering och byte av däck
• Lagerhantering och förvaring av däck och fälgar
• Säkerställa en säker, ren och strukturerad arbetsplatsKvalifikationer
• Erfarenhet inom däckservice är meriterande
• B-körkort är meriterande
• God fysisk förmåga och samarbetsvilja
Företaget
Företaget har sitt säte i Malmö och arbetstiderna är förlagda på dagtid.
Urval och ansökan
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag för att säkra din plats i vårt team.Om företaget
Jovi samarbetar med flera ledande aktörer inom branschen. Vi lägger stor vikt vid engagemang och rätt inställning - tillsammans skapar vi framgång. Så ansöker du
