Flinksbilar AB söker fordonsmekaniker samt felsökningsassistenter
Flinksbilar AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sigtuna Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sigtuna
2025-09-12
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flinksbilar AB i Sigtuna
Om oss på Flinksbilar AB
Flinksbilar AB bildades våren 2013 med en tydlig vision. Att erbjuda varje kund personligt bemötande och unik service, där kunden ska känna sig trygg i att vårt varumärke bryr sig om och levererar kvalitet genom hela processen. Målet hos oss på Flinksbilar AB är att erbjuda ett genomtänkt urval av bilar där varje bil har köpts in med omsorg och noggrannhet. Vi behöver förstärka vårt team i verkstaden med två fordonsmekaniker och två felsökningsassistenter.
Krav som fordonsmekaniker
För denna tjänst behöver du behärska svenska och/ eller engelska i tal och skrift. Som fordonsmekaniker hos oss behöver du ha 5 års dokumenterad erfarenhet som fordonsmekaniker och främst transportbilar men även andra typer av bilar kan förekomma. Kunskap inom både traditionell mekanik och modern fordons- och datateknik, såsom felsökning, reparation och service av mekaniska, elektroniska och klimatsystem i olika fordon. Förmågan att använda datorbaserade verktyg, mätinstrument och diagnostisk utrustning. Dessutom krävs goda färdigheter i kommunikation, noggrannhet, förmågan att arbeta både självständigt och i grupp, och kunskap i säkerhets- och miljöregler.
Mekanik: Kunskap om olika fordons komponenter, motorer, bromssystem, avgassystem, chassin, hjulupphängningar och kraftöverföring.
Elektronik och data: Förmågan att diagnostisera, felsöka och reparera elektroniska styrsystem, klimatanläggningar och olika typer av förarassistanssystem.
Fordonsteknik: Förståelse för fordonskonstruktioner, moderna bilar och hur olika system samverkar.
Verktyg och utrustning: Hantering av både traditionella verktyg och avancerad datorutrustning, diagnosverktyg och mätinstrument.
Krav som felsökningsassistenter
För denna tjänst behöver du behärska svenska och/ eller engelska i tal och skrift. Som felsökningsassistent hos oss behöver du ha 5 års dokumenterad erfarenhet som felsökningsassistent. Hos oss utför du felsökningar på olika fordon, främst transportbilar men även andra typer av bilar kan förekomma. Du som arbetar med felsökning måste ha kunskap om modern diagnosutrustning för att läsa felkoder från bilens dator, en grundläggande förståelse för fordonselektronik och olika system, samt förmåga att utföra manuell kontroll av mekaniska komponenter och rapportera fynd. De behöver även vara bekanta med vanliga felorsaker som jordfel och kabelfel, samt veta hur man lägger upp ett plan för felsökning och kommunicerar med kunden. Dessutom krävs goda färdigheter i kommunikation, noggrannhet, förmågan att arbeta både självständigt och i grupp, och kunskap i säkerhets- och miljöregler.
Diagnostik och felsökning: Förmågan att identifiera och lokalisera problem med hjälp av teknisk utrustning.
Service och underhåll: Utföra rutinmässig service och byta ut slitna delar för att hålla fordonen i gott skick.
Reparation: Åtgärda fel på både mekaniska och elektroniska system.
Testkörning: Genomföra testkörningar för att identifiera ljud, vibrationer eller andra prestandaproblem.
Skicka in ditt CV i pdf-format till hr@flinksbilar.se
Vi tar endast emot ansökningar via e-post.
Vi går igenom ansökningarna löpande och kan komma att tillsätta tjänsterna innan ansökningstidens slut.
Varmt välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Via e-post
E-post: hr@flinksbilar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker/felsökningsass". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flinksbilar AB
(org.nr 556933-3775)
Maskingatan 17 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9506103