Flicka i Bro söker personlig assistent
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Upplands-Bro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Upplands-Bro
2026-07-20
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Jag är en flicka på 5 år som bor med mina föräldrar och mina syskon i Bro.
Jag är en glad tjej som tycker om rörelse, att gå promenader, gunga och lyssna på musik. Jag hoppas att du som assistent tycker om att vara aktiv!
Du som söker får gärna ha erfarenhet av att arbeta med barn och ska kunna prata svenska eller engelska obehindrat.
Att arbeta som assistent hos mig innebär att du hjälper mig med det mesta i vardagen. Du hjälper till med träning och ser till att jag kan vara med på aktiviteter med min familj och mina vänner. Arbetsuppgifterna består också bland annat av omvårdnad, förflyttningar, medicinering och att ta hand om mina hjälpmedel. Har du erfarenhet av gastrostomi, taktila tecken samt hjälpmedel för andning är det ett plus!
Just nu letar jag efter en person som kan jobba 75%, dag, kväll och helg.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se). Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Vi finns i hela Sverige och har dotterbolag i Norge och Finland.
De vanligaste svaren från våra anställda på frågan Vad är det bästa med jobbet som personlig assistent? är:
Att göra skillnad för en annan människa
Variationen, friheten och glädjen
Välkommen du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
197 34 BRO Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10006794