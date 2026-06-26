Flexit söker montörer med driv och engagemang
Industri Support Värmland AB / Montörsjobb / Årjäng Visa alla montörsjobb i Årjäng
2026-06-26
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Årjäng
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Vi erbjuder en praktisk tjänst där du arbetar i en bra arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor.
Tjänsten passar både dig som är ny i arbetslivet och har erfarenhet. Du och är praktiskt lagd samt har ett intresse av att utvecklas. Här får du ett aktivt arbete där du använder händerna, tar ansvar och bidrar till att arbetet fungerar smidigt i vardagen.
Rekryteringsprocessen hanteras av IndustriSupport där Flexits önskemål är att alla frågor gällande tjänsterna hanteras av IndustriSupports rekryterare.Dina arbetsuppgifter
Som montör hos Flexit arbetar du med olika typer av montering. Arbetet kan variera beroende på uppdrag, men innefattar bland annat:
• Montering av produkter och komponenter
• Följa ritningar och instruktioner
• Kvalitetskontroll av utfört arbete
• Samarbete med kollegor i team
• Bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö
Vi på Industrisupport tar emot din ansökan och svarar på dina frågor. Självklart ordnar vi så att du får komma och titta på verksamheten och träffa teamet innan du bestämmer dig!
Vi söker dig som
• Är händig och gillar att arbeta praktiskt
• Är pålitlig och tar ansvar för ditt arbete
• Har driv och en vilja att göra ett bra jobb
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Är flexibel och lösningsorienterad
Tidigare erfarenhet av montering eller liknande arbete är meriterande, men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att utvecklas.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Information om företaget
Flexit utvecklar, producerar och marknadsför energieffektiva produkter, tjänster och lösningar för ren och frisk luft till bostäder och kommersiella fastigheter.
Hos Flexit drar vi lasset tillsammans! Det är medarbetarna som skapar Flexit. Genom att vi alla tar ett helhetsansvar och hjälper varandra att lyckas, realiserar vi nya idéer och uppnår goda resultat. Arbetsdagen präglas av pålitlighet, handlingskraft, nyskapande och inte minst stor omtanke om varandra.
Industrisupport söker just nu dig som vill arbeta som montör hos Flexit i Töcksfors. Här får man möjligheten att arbeta tillsammans med engagerade och drivna kollegor. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter – allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer – både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång – för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Industrisupport Kontakt
Mikael Ek mikael.ek@industrisupport.com +46 70 572 25 52 Jobbnummer
9981873