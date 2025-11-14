Flexibelt säljarjobb! (Heltid/deltid) 27450:-+provision!
AquaClean Tech Sverige AB / Säljarjobb / Strängnäs
2025-11-14
Vill du ha ett flexibelt säljar jobb(Heltid/deltid) 27450:- + provision!
Har du någonsin drömt om att driva ett eget företag och jobba efter dina egna villkor och bestämma ditt eget schema varje vecka?
Att jobba som säljare hos oss på AquaClean Tech AB innebär att du själv bestämmer ditt schema efter hur du kan jobba i relation till ditt liv. Känslan av att vara självständig och driva eget företag fast med en trygghet som anställd.
Vi har inga krav på tidigare arbetslivserfarenheter inom yrket. Detta då vi internutbildar all vår personal från grunden så du blir den bästa versionen av dig själv inom yrket.
I detta jobb besöker vi privatpersoner i deras hem och säljer vår produkt Roboclean.
Hos oss får man alltid betalt för bägge delar så man jobbar aldrig gratis. Det man får betalt för är alla demonstrationer man gör men även en grundlön på 27.450:- vid heltidsjobb samt provision för allt man säljer!
Vem söker vi?
• Du är drivande i ditt arbete
• Du har social kompetens
• Du är öppen för nya möjligheter
Vad erbjuder vi?
• Kontinuerlig utbildning av våra försäljningschefer samt kontorschefer
• Grundlön på 27.450:- vid heltidsjobb på 45 demonstrationer per kalendermånad + provision
• Du jobbar på egen ort där du alltid utgår från ditt eget hem
• Du bestämmer själv hur stort område du vill arbeta i
• En bokningsavdelning som bokar dina besök åt dig vilket innebär att du jobbar på förbokade kundbesök
De krav vi har är:
• Att du har B-körkort
• Att du har tillgång till bil att använda i arbetet
• Att du kan det svenska språket flytande i tal och skrift
Hos oss finns goda möjligheter till att klättra i karriärstegen och ta nästa steg som säljare. Kanske vill du driva ett eget kontor och ha ditt eget företag? Alla möjligheter finns hos oss!
Välkommen med din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: rekrytering@robocleansverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AquaClean Tech Sverige AB
(org.nr 556627-7926)
Hejargränd 6 (visa karta
)
645 01 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Joakim Hägg rekrytering@robocleansverige.se 0739165606 Jobbnummer
9604423