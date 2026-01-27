Flexibelt extrajobb som lagerarbetare i Helsingborg!
Social attitude AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-01-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Har du svårt att sitta still, gillar att ta ansvar och tycker att jobb ska vara kul? Då kan detta vara ditt nästa extrajobb!
Vi söker en glad och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Helsingborg. Här plockar och packar du ordrar, håller ordning bland hyllorna och ser till att allt flyter på som ett perfekt lager-maskineri
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - perfekt vid sidan av plugg eller annat jobb
Ett skönt gäng som samarbetar, stöttar varandra och har kul på vägen
Ett aktivt extrajobb där du får röra på dig och känna dig behövd
Vi söker dig som:
Är punktlig, pålitlig och inte rädd för att ta i
Trivs när det är lite tempo och variation
Pratar svenska eller engelska
Kan börja snart
Känner du att detta är helt din grej? Sök redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att hitta vår nästa lagerstjärna i Helsingborg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9706130