Flexibelt extrajobb på lager i Linköping

Agil Rekrytering söker nu en lagerarbetare för extrajobb till uppdrag hos kund i Linköping.
Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta praktiskt, bidra direkt och trivs i ett högt tempo.
Om rollen
• Plock och pack av varor enligt givna rutiner
• Mottagning och hantering av leveranser
• Säkerställa ordning och struktur på lagret
• Bidra till ett effektivt och fungerande varuflöde
Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetsvillig
• Trivs med fysiskt arbete
• Kan arbeta självständigt och i team
• Kommunicerar på svenska eller engelska
• Tidigare lagererfarenhet är meriterande men inget krav
Om uppdraget
• Plats: Linköping
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match finns går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

