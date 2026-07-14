Flexibelt extrajobb inom industrin i Värnamo!
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Värnamo Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Värnamo
2026-07-14
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Vi söker nu noggranna och arbetsvilliga personer som vill arbeta extra som operatör/kvalitetskontrollant.
Uppdraget beräknas starta någon gång i slutet av augusti eller början av september.
Tjänsten passar dig som studerar minst 50 % eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
🔧 Arbetsuppgifter
Kvalitetskontroll av produkter
Övervakning av produktion
Rapportering av avvikelser
Säkerställa att produkter håller rätt kvalitet
👤 Vi söker dig som
Studerar minst 50 % eller arbetar minst 50 %
Är noggrann och ansvarstagande
Är arbetsvillig och nyfiken
Trivs i industriell miljö
Kan arbeta både självständigt och i team
🕒 Arbetstider
Arbetet sker på dagtid och omfattningen varierar utifrån verksamhetens behov.
Under hösten varierar arbetspassen beroende på verksamhetens behov, med möjlighet till både enstaka pass och mer sammanhängande arbetsperioder.
📍 Placering
Arbetsplats: Värnamo kommun
💡 Vi erbjuder
Flexibelt extrajobb som passar studier
Introduktion och upplärning
Möjlighet till mer sammanhängande arbetspass vid behov
Erfarenhet från industrin
📩 Ansökan
Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066485-2100588". Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Värnamo2035 (visa karta
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331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
10002862