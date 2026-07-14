Flexibelt extrajobb inom industrin i Värnamo!

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Värnamo
2026-07-14


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Vi söker nu noggranna och arbetsvilliga personer som vill arbeta extra som operatör/kvalitetskontrollant.
Uppdraget beräknas starta någon gång i slutet av augusti eller början av september.
Tjänsten passar dig som studerar minst 50 % eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
🔧 Arbetsuppgifter

Kvalitetskontroll av produkter

Övervakning av produktion

Rapportering av avvikelser

Säkerställa att produkter håller rätt kvalitet

👤 Vi söker dig som

Studerar minst 50 % eller arbetar minst 50 %

Är noggrann och ansvarstagande

Är arbetsvillig och nyfiken

Trivs i industriell miljö

Kan arbeta både självständigt och i team

🕒 Arbetstider
Arbetet sker på dagtid och omfattningen varierar utifrån verksamhetens behov.
Under hösten varierar arbetspassen beroende på verksamhetens behov, med möjlighet till både enstaka pass och mer sammanhängande arbetsperioder.
📍 Placering
Arbetsplats: Värnamo kommun
💡 Vi erbjuder

Flexibelt extrajobb som passar studier

Introduktion och upplärning

Möjlighet till mer sammanhängande arbetspass vid behov

Erfarenhet från industrin

📩 Ansökan
Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066485-2100588".

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Värnamo2035 (visa karta)
331 31  VÄRNAMO

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
10002862

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