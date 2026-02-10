Flexibelt extrajobb inom event och servering
Carotte Staff AB / Servitörsjobb / Göteborg
2026-02-10
2026-02-10
Om tjänsten
Hos Carotte Staff får du chansen att arbeta på allt från stora banketter och mässor till exklusiva företagsevent och à la carte-servering på några av Göteborgs mest välkända restauranger, hotell och festvåningar. Arbetet kan innebära dag-, kvälls- och helgpass, perfekt för dig som vill ha ett flexibelt extrajobb med variation och fart.
Vi erbjuder arbetsdagar fyllda av energi, glädje och högklassig service. Vi söker dig som älskar att möta människor, är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik. Hos oss får du utvecklas inom serviceyrket och skapa minnesvärda upplevelser för gäster.
Exempel på arbetsuppgifter:
Klassisk à la carte-servering med stort fokus på kvalitet och detaljer
Service vid event, mässor, catering och banketter
Bar, dryckesservering och enklare drinkar
Välkomna gäster, ta beställningar och skapa en minnesvärd upplevelse
Hur kan en arbetsdag se ut?
Ingen arbetsdag är den andra lik. Du kan ena dagen arbeta i en exklusiv restaurangmiljö med à la carte-servering och nästa dag vara del av ett större event, VIP-arrangemang eller bankett. Oavsett uppdrag ligger fokus alltid på att ge gästerna ett professionellt bemötande och en serviceupplevelse av hög kvalitet.
Arbetstiderna anpassas efter uppdrag och kund, vilket gör tjänsten väl lämpad för dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett flexibelt extrajobb.. Vi har inga krav på hur mycket du måste jobba, men vi ser gärna att du hoppar in lite mer regelbundet så att du blir en naturlig del av vårt team.
Vi letar efter någon som:
Vi söker dig med erfarenhet av servering som brinner för att ge förstklassig service. Du är social, lösningsorienterad och trivs i högt tempo utan att tumma på kvalitet. Med ansvarstagande, flexibilitet och ett naturligt leende arbetar du lika gärna självständigt som i team.
I din ansökan vill vi gärna höra varför just du passar för rollen - både utifrån din erfarenhet och din personlighet.
Om Carotte Academy
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.Om företaget
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
Start: Omgående, alternativt efter överenskommelse
Omfattning: Extra vid behov
Lön: Timlön
Placering: Göteborg
