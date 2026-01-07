Flexibelt extrajobb för dig som pluggar - säljare med veckolön!
2026-01-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Letar du efter ett extrajobb som passar perfekt ihop med skola, studier eller andra åtaganden? Då har du hittat rätt!
Uniq Dialog söker just nu fler stjärnor till vårt drivna säljteam - och vi hoppas att det är DIG vi letar efter.
Flexibla arbetstider - du bestämmer!
Hos oss väljer du själv vilka pass du vill jobba - kvällar och helger. Det enda kravet är minst 3 pass i veckan. Arbetstiderna är:
Måndag-Torsdag: 16:45-21:00
Söndag: 12:30-16:45
Veckolön och grym provision
Vi erbjuder provisionsbaserad lön - utan tak! Du får dessutom din lön varje fredag, vilket betyder att du alltid har extra klirr i kassan inför helgen.
Inga krav på erfarenhet - vi lär dig!
Erfarenhet är ett plus, men absolut inget måste. Vi utbildar dig från grunden och ger dig allt du behöver för att lyckas - teori, praktik, coachning och pepp. Hos oss är det viktigt att du känner dig trygg och får rätt stöd från start.
Vad gör du hos oss?
Du ringer kunder som oftast redan har en koppling till det varumärke du representerar. Det kan handla om att:
Erbjuda prenumerationer
Göra marknadsundersökningar
Boka möten
Eller sälja tjänster från välkända varumärken
Vi söker dig som:
Är social, trevlig och gillar att prata med människor
Har motivation, driv och vill utvecklas inom försäljning
Behärskar svenska i tal och skrift
Vill du bli en del av ett härligt team, tjäna pengar varje vecka och utveckla säljförmågan som tar dig långt - både i karriären och i livet?
Sök redan idag! Kanske är du vår nästa toppsäljare!
