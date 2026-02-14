Flexibelt extrajobb - Plock & Transport

Vill du ha ett flexibelt extrajobb och samtidigt vara med och forma framtidens lokala handel? Hos oss får du chansen att utvecklas, växa och bidra till något som verkligen gör skillnad. Vi växer snabbt och söker fler till teamet som packar och levererar matkassar. Perfekt för dig som vill ha ett flexibelt timjobb och bli del av något stort från start. Arbetspassen är vanligtvis 4-5h och sker mellan 11-21 varje dag. Exakta dagar och arbetspass fördelas enligt överenskommelse löpande inom teamet. Manuellt B-körkort är ett krav, och det är meriterande med tidigare erfarenhet från matbutik eller som budbilsförare - men inget krav! Vi anställer löpande så vänta inte med ansökan. Ansök här: https://forms.gle/5pon9e8GvPqoK7yu5