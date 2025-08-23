Flexibelt distansjobb - mötesbokare för student!
Är du en social person som trivs med att lyfta luren och skapa nya kontakter? Vi söker nu en student som vill bli en del av ett familjärt bilhandelsföretag i Kumla - med möjlighet att arbeta helt på distans! Här får du chansen att spela en nyckelroll i företagets tillväxtresa genom att skapa nya affärsmöjligheter med företag runt om i Örebroregionen. Sök redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Vår kund i Kumla är ett familjärt bilhandelsföretag som brinner för att skapa smidiga affärer och nöjda kunder. De arbetar med att köpa in och sälja vidare bilar. För att fortsätta växa och skapa fler affärer behöver de komma i kontakt med fler företag som har bilar att sälja - och här kommer du att spela en betydande roll!
Bilarna finns ute hos företag i Örebro med omnejd, och därför söker vi nu en driven mötesbokare som kan öppna dörren till nya samarbeten och ringa företag, presentera vår kunds erbjudande på ett förtroendeingivande sätt, och boka in möten där affären kan ta form.
Du går systematisk igenom en prospekteringslista, kontaktar företag, identifierar rätt kontaktperson och etablerar den första kontakten. Därefter bokar du in möten där vår kund kan ta dialogen vidare.
Du erbjuds
• Ett flexibelt extraarbete vid sidan av studierna, med möjlighet att arbeta 100% på distans
• Frihet under ansvar att planera din arbetsdag och arbeta självständigt
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-23Dina arbetsuppgifter
• Ta kontakt med företag utifrån en prospekteringslista, ringa kalla samtal, hitta rätt kontaktperson och boka in möten eller skapa en relation för framtida affärer
• Dokumentera dina samtal och ta anteckningar
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning
• Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Har tidigare erfarenhet av kalla samtal, mötesbokning eller annan kundkontakt via telefon
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Energisk
Övrig information:
• Omfattning är cirka 1-2 dagar per vecka
• Du planerar själv dina arbetstider, men inom ramen för kundernas tillgänglighet - det vill säga vardagar under kontorstid
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
