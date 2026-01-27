Flexibel student sökes som receptionist!
2026-01-27
Vi söker en engagerad person för rollen som receptionist till centrala Stockholm. Du kommer att vara ansiktet utåt vid externa möten och säkerställa att kontoret alltid är i toppskick. Sök tjänsten idag då vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vi söker en positiv, initiativtagande och flexibel person som trivs med att hjälpa andra, hålla ordning och reda för ett långsiktigt uppdrag hos en av våra slutkunder.
Du kommer att ansvara för att ta emot kunder vid externa möten och se till att kontoret är i toppskick. Dina dagliga uppgifter inkluderar att fylla på och underhålla kaffemaskiner, iordningställa konferensrum, samt se till att kök och gemensamma utrymmen är rena och välfyllda. Du kommer också att hantera IT-utrustning och supporta kollegor med tekniska ärenden. Vid dagens slut ser du till att allt är förberett inför nästa arbetsdag.
Din arbetsplats är mitt i Stockholm och dina arbetstider sträcker sig kontorstider (08-17.00). I dagsläget är behovet från vår kund att ha någon på plats i receptionen under eftermiddagar måndagar, tisdagar onsdagar och torsdagar. Tanken är att ni kommer vara två personer i denna roll som delar upp passen er emellan, vilket bör fördelas på halvdagar med möjlighet att jobba mer vid behov. Vi tror således att du kommer arbeta mellan 10-16 h per vecka.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar i dagsläget och har minst 12 månader kvar av dina studier
• Har tidigare erfarenhet i reception / office management
• Har god serviceerfarenhet
• Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska då du förväntas kommunicera i båda språken
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam, serviceinriktad och självgående
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
