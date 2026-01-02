Flexibel servicestjärna sökes till reception i Göteborg!
Middlepoint AB / Receptionistjobb / Göteborg
2026-01-02
Om tjänstenHär är chansen för dig som söker en riktigt rolig utmaning och ditt nästa steg i karriären! Detta är en av våra mest värdefulla roller med störst möjlighet att klättra och utvecklas. I denna roll arbetar du som flexande service manager vilket innebär att du främst arbetar som receptionist hos våra olika kunder runt om i Göteborgsområdet.
Tjänsten är något för dig som gillar ett varierande arbete där du arbetar på olika företag, såsom fastighetsbolag, banker, köpcentrum och även på våra konferensanläggningar. Som flexare (ambulerande service manager) kommer du att skapa dig ett stort kontaktnät och få mycket erfarenheter från arbete på olika bolag inom näringslivet. Under de första veckorna kommer du att gå på upplärning ute hos våra kunder tillsammans med den ordinarie personalen. Du arbetar både självständigt och i team. Exempel på uppgifter du kan ansvara för är:
Agera mood manager och ansvara för att leverera service i världsklass till alla besökare som receptionist/servicemedarbetare.
Administrativt arbete i olika system
Bokningar och beställningar
Konferensansvarig
Mail och telefon
Post- och pakethantering
Övrigt relaterade arbetsuppgifter som tillhör rollen som servicemedarbetare.
Vem är du?
Välkomnande och serviceminded
Glad och utåtriktad
Ansvarstagande och självständig
Strukturerad och ordningsam
Orädd och gillar att möta nya människor
Snabblärd, prestigelös och lösningsorienterad
Flexibel och gillar varierat arbete
Du talar flytande svenska och engelska
Erfarenhet av Office-paketet och lätt för att sätta dig in i nya system
Om anställningen
Tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning
100% anställningsgrad (de dagar det inte finns något direkt behov får du istället gå på utbildning/ytterligare upplärning eller stärka upp där behovet finns)
Måndag-fredag kontorstider ca kl 08-17
Uppdragen är belägna i Göteborg
Start i februari
Vi erbjuder b.la. friskvårdsbidrag, löpande utbildning, teamaktiviteter och andra speciella förmåner för våra ambulerande service managers! I denna roll har du även stora utvecklingsmöjligheter och många av våra nuvarande chefer har börjat sin karriär hos oss som just ambulerande servicemanagers.
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
