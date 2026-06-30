Flexibel Fastighetsskötare
Hasslöv Skola Ideell Förening / Fastighetsskötarjobb / Laholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Laholm
2026-06-30
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Vi är en liten fristående skola och förskola som ligger precis vid Hallandsåsens sluttning med åkrar som närmsta grannar, det blir inte mycket mer idylliskt än så här.
Med 50 elever och 15 förskolebarn är vi som en stor familj som trivs tillsammans och nu ser vi framemot att få utöka familjen med ytterligare en ansvarsfull vuxen som vill vara med i gemenskapen här i Hasslöv.
Tjänsten hos oss innebär att du blir lite av spindeln i nätet med en övergripande blick ute i våra verksamheter, såväl som ute på raster och i bussen. Du kommer att vara nära våra elever och deras familjer och du blir också en del av ett härligt arbetslag med övriga anställda i verksamheten.
Du kommer att ha en central roll i våra verksamheter så vi ser gärna att du är social samt kan vara självgående och ta egna initiativ, du kan jobba i grupp med andra, men du jobbar lika bra själv. Känner du att du är lite av en Oppfinnar Jocke, så tycker vi att du ska söka dig hit.
Hos oss kommer du att ha väldigt omväxlande arbetsuppgifter, det kan handla bland annat om att se till att våra fastigheter underhålls och håller en säker standard, att vår utemiljö är trevlig och välkomnande, att kunna köra verksamhetens buss vid behov, att vara rastvärd ute med våra elever, ja, du kommer att få väldigt omväxlande dagar hos oss.
Du som söker är redo för nya utmaningar i livet, du är flexibel, du är positiv och du har framtidsvisioner.
Att du har rätt körkort med rätt behörigheter, och ett giltigt YKB, tar vi för givet att du har om du söker tjänsten. Vi börjar med en provanställning och trivs vi med varandra så kan en tillsvidareanställning vara högst aktuell.
Tveka inte att höra av dig, det kan ju vara just dig vi söker!
Intervjuer kommer att ske under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: susanne.s@hasslovsskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hasslöv Skola Ideell Förening
, https://www.hasslovsskola.se/
Pehr Osbecks Väg 7 (visa karta
)
312 97 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hasslövs Skola Kontakt
Rektor
Susanne Sela Eriksson susanne.s@hasslovsskola.se 0703621215 Jobbnummer
9985353