Flexibel apotekstekniker till sjukhusapoteket
Region Östergötland / Apotekarjobb
2026-03-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du bli vår nya kollega på sjukhusapoteket?
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat av varuhantering på vätskelagret, plock och pack av vätskevagnar tillsammans med arbete i renrum, packning av beredningar till vårdenheter samt städ i sterilmiljö. Viss hantering av tyngre varor förekommer. Arbetstiderna varierar mellan klockan 07.00-17.00.
Arbetsgrupp
Läkemedelscenter har genomgått en lång rad förändringar under flera års tid och ökat flerfaldigt i omfång och uppdrag. Läkemedelscenter omfattar tre enheter: klinisk farmakologi, sjukvårds-farmaci och sjukhusapoteket och har medarbetare på alla tre sjukhusen i länet. Centret omfattar även forskning och utbildning på både grund- och fortsättningsnivå, i linje med universitets-sjukvårdens uppdrag. Vi har en vardag som består av nya möjligheter och utvecklingar, ta chansen att bli en del av den!
Om dig
Du har gymnasiekompetens. Erfarenhet av arbete med läkemedel på sjukhusapotek är meriterande. Även arbete på laboratorier är meriterande. Flytande svenska, C1 eller C2 är ett krav. God datorvana. Introduktion och upplärning anpassas utifrån din studie- och yrkesbakgrund.
Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta i team samtidigt som du har förmågan att utföra arbetet självständigt. Du förväntas vara engagerad, initiativtagande och tillsammans med övriga medarbetare bidra till att utveckla verksamheten.
Ditt arbete kännetecknas av noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet. Du är strukturerad och kan prioritera ditt arbete på ett effektivt och noggrant sätt. Du har lätt för att anpassa dig vid ändrade förutsättningar och är lösningsorienterad.
Ansökan och anställning
Tjänsten avser ett vikariat på 100 % med tillträde enligt överenskommelse och sträcker sig till och med 31 december 2026. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Klinisk farmakologi Kontakt
Enhetschef Maria Olsson maria.olsson@regionostergotland.se 010-1037754 Jobbnummer
9789132