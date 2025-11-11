Flera rekryterare till kund i Göteborg
2025-11-11
Har du minst ett års sammanhängande arbetslivserfarenhet inom rekrytering och letar efter ett uppdrag med start efter årsskiftet? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker flera rekryterare till vår kund i Göteborg för uppdrag som startar 7 januari och pågår till 30 april 2025. Uppdraget är på heltid och du arbetar under kontorstider 8-16:30 på kundens kontor i centrala Göteborg. Det finns inte möjlighet till distansarbete. Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Självständigt arbete med enskilda eller samtliga steg i rekryteringsprocessen i vilken bland annat ingår att upprätta kravprofil, annonsering, urval, intervju och referenstagning
Självständigt arbete med att utföra enskilda steg i searchprocessen
Upprätta anställningsbeslut
Konsultativt stöd till rekryterande chefer
Arbetet ska ske i samarbete med rekryterande cheferKvalifikationer
Relevant högskoleutbildning eller likvärdig utbildningsnivå
Minst ett (1) års sammanhängande arbetslivserfarenhet inom rekrytering
Obehindrat kunna kommunicera på svenska, såväl i tal som skrift
Snabbt kunna sätta sig in i olika arbetsuppgifter
Ha förmåga och vilja att lära sig nytt
Ha förmåga att arbeta både i team och självständigt
Kunna arbeta utifrån fastlagda rutiner och arbetssätt
Tidigare arbetat med kompetensbaserad rekrytering
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef
Möjlighet till fler spännande uppdrag
Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad
Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 28 november 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
