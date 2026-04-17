Fleet Support till Carsmart i Sollentuna

Academic Work Sweden AB
2026-04-17
Har du erfarenhet av fordonsbranschen och vill komma in på ett växande bolag där du får ta stort eget ansvar, vara nära verksamheten och göra verklig skillnad för både kunder och kollegor? Carsmart söker nu en självgående och driven medarbetare till deras Fleet Support-team!Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Carsmart är ett SaaS-bolag och ett helägt dotterbolag till KGK I Autoexperten vars affärsidé innebär att erbjuda ett modernt webbaserat verktyg för att förenkla fordonsadministrationen för vagnparksägare. Det som genomsyrar Carsmart är en stark teamkänsla med olika personligheter där alla får komma till tals, med högt i tak och en låg hierarki. Vidare är det korta beslutsvägar och ett ständigt fokus på att utveckla plattformen för att vara bäst i branschen. I rollen kommer du arbeta i hjärtat av Carsmarts verksamhet och tillhöra ett team som idag består av sex personer. Teamet har en central roll i kontakten med både företagskunder och förare/slutkunder och hanterar dagligen ett stort antal ärenden.
"Att arbeta som Fleet Support administratör på Carsmart innebär att vara en del av ett dynamiskt team där varje dag erbjuder nya utmaningar och möjligheter. Vi värdesätter engagemang och noggrannhet, och ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar vår passion för att leverera högkvalitativ service och stöd till våra kunder och förare.
• Carin Frånberg, Chef Fleet Support
Du kommer att arbeta kontorstider på Carsmarts luftiga kontor i Sollentuna och du som söker trivs med att arbeta på plats, då tjänsten inte innebär något distansarbete.
Du erbjuds
En engagerande och stödjande arbetsmiljö där din insats gör skillnad
Slutar kl. 16:00 på fredagar
Sommartid juni-augusti (slutar 16:00)
Gym i huset
Friskvårdsbidrag och hälsoundersökningar
Tillgång till gratis parkering vid arbetsplatsenDina arbetsuppgifter
Carsmart växer kraftigt och tar löpande in nya kunder, vilket ger dig möjlighet att vara med på en spännande tillväxtresa där man successivt arbetar för att minska manuella moment och utveckla arbetssätt och processer. I dina arbetsuppgifter ingår:
Hantering av ärenden i bolagets ärendesystem
Hantering av bilbeställningar
Hantering och granskning av fakturor
Administration av förmånsbilar och drivmedelskort
På daglig basis ha kontakt med kunder och förare via mejl och telefon
Vägledning och support i hur Carsmarts system och funktioner används
Delta aktivt i utvecklingen av Carsmarts system samt effektivisering av administrativa processer och rutiner
Vi söker dig som
Har arbetslivserfarenhet från en administrativ roll samt erfarenhet av kundservice över mejl och telefon
Har mycket god systemvana och kunskaper i Excel
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Trivs i en vägledande roll med högt arbetstempo
Har möjlighet att närvara 100% på plats under kontorstider på Carsmarts kontor i Sollentuna
Det är meriterande om du har
Kunskaper i norska
Har god förståelse för biladministration och kunskap om olika lösningar till förmånsbilar och personalbilar
Erfarenhet från leasing- eller fordonsbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Självgående och initiativtagande
Strukturerad och noggrann
Driven med en stark vilja att utvecklas
Kommunikativ och trivs i en social arbetsmiljö med många kontaktytor
Rollen passar dig som inte är rädd för att "kavla upp ärmarna" där det behövs. Arbetsuppgifterna är varierande och det finns inte alltid en färdig arbetsbeskrivning utan du behöver kunna se vad som behöver göras och ta egna initiativ.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "QNATBY". Omfattning
