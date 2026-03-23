Fjärrvärmetekniker
Tekniska Verken i Kiruna AB / Driftmaskinistjobb / Kiruna
2026-03-23
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tekniska Verken i Kiruna AB i Kiruna
Vad roligt att du är intresserad av att bli en av medarbetarna på Tekniska Verken!
Vi är stolta över att vara en del av människors vardag. Vi ser till att gatlampor lyser, vägar är plogade, avfall tas omhand, att bostäder är varma, att de minsta har säkra lekplatser och att vi har gott vatten i kranarna. Tekniska Verken arbetar i midnattssol, norrsken, snöstorm och myggiga sommarkvällar. Vi finns i fjällvärlden, skogarna och längs orörda älvar. Vår drivkraft är en hållbar och ansvarsfull utveckling inom samhällsservice och miljö.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Nu söker vi en fjärrvärmetekniker till värmeverket i Kiruna.
Som tekniker hos oss arbetar du med drift och underhåll av fjärrvärmenätet. Arbetet är varierande och innefattar både arbete ute i fält och administrativa uppgifter. Tjänsten är förlagd till dagtid.
Rollen innebär ett stort ansvar för att säkerställa en stabil och säker drift av vårt fjärrvärmenät. Rollen passar dig som trivs med ett praktiskt och tekniskt arbete, tar ansvar för dina uppgifter och vill vara med och utveckla en samhällsviktig verksamhet. Du kommer även att ha daglig kontakt med både interna och externa kunder samt leverantörer.
I rollen ingår bland annat att:
Utföra tillsyn, service, felsökning och felavhjälpning i fjärrvärmenätet.
Arbeta med läcksökning, avstängningar, ventiler, kammare och andra nätkomponenter
Genomföra förebyggande underhåll samt följa upp åtgärder för att minska störningar och avbrott.
Utföra arbete vid kundanläggningar och fjärrvärmecentraler, exempelvis installation, kontroll och enklare serviceinsatser.
Medverka vid driftstörningar, planerade arbeten och återställning efter åtgärder i nätet.
Dokumentera utfört arbete, avvikelser och status i relevanta system och underhållsunderlag.
Samverka med interna funktioner samt externa entreprenörer och leverantörer.
Bidra till ordning, säkerhet, riskmedvetenhet och ständiga förbättringar i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk utbildning eller relevant erfarenhet inom drift och underhåll. Det är meriterande om du har arbetat inom fjärrvärmedistribution, energibranschen eller bygg- och anläggningsentreprenad. Har du dessutom erfarenhet av att samordna entreprenörer eller av nära samarbete med kunder och leverantörer är det en fördel. Du har även kunskap inom arbetsmiljö, riskbedömning och arbete i säkerhetskritiska verksamheter.
För att trivas i rollen är du en lagspelare som har lätt för att samarbeta och bygga relationer. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem framåt på ett självständigt sätt. Du uppskattar att arbeta i ett mindre team där flexibilitet, initiativförmåga och samarbete är en naturlig del av vardagen. Vidare arbetar du strukturerat och lösningsorienterat, har ett affärsmässigt synsätt och sätter alltid kunden i fokus. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och prioriterar säkerhet i alla lägen.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och fördjupa dina kunskaper inom fjärrvärme, vi ser till att du får rätt förutsättningar för att lyckas i rollen.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete i en samhällsviktig verksamhet, där du tillsammans med erfarna kollegor får möjlighet att växa inom fjärrvärme och distributionsfrågor. I den här rollen bidrar du direkt till en trygg och hållbar energiförsörjning i Kiruna.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Tillträde efter överenskommelse, alla våra tjänster föregås av en provanställning
Tekniska Verken har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Inom Tekniska Verken i Kiruna AB finns många olika yrken, vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare där man känner arbetsglädje och kan påverka sitt arbete. Vi eftersträvar en god arbetsmiljö för våra anställda och vi jobbar aktivt med hälsofrågor. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tekniska Verken i Kiruna AB
(org.nr 556204-3439) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Kontakt
Enhetschef
Kaija Pantzare 0980-70390 Jobbnummer
9812081