Fjärrkörning med link i mellersta Sverige.
2026-04-19
* Utgångsort: Örebro eller Karlstad. Egen valmöjlighet. Båda alternativen är möjliga då vi har bilar stationerade på båda orter.
• Start söndag kväll (vanligtvis) eller måndag morgon, beroende på godset. Till fredag.
• Fast månadslön.
Tjänsten är ledig omgående.
Vi söker primärt en förare med erfarenhet av link-körning.
Har du inte kört link tidigare behöver du ändå ha bra koll på hur det fungerar att koppla och köra, samt flera års erfarenhet av trailer/släp. Vi har begränsat med tid att visa grunderna med link så det krävs isåfall rätt person och inte någon som egentligen bara vill "prova på".
Vi ser gärna att man håller ordning i bilen. Rökning eller djur är dock inget problem så länge det sköts snyggt och inget förstörs.
Hos oss pratar vi svenska, undantag om man behärskar flytande engelska utan språkproblem.
Vidare har jag inte tid med oseriösa ansökningar. Är du inte genuint intresserad men måste söka allt tänkbart så har jag förståelse för det, men gör en notis om det i mejlet isåfall, tack.
Skicka ett mejl med en kortare presentation, vad du har för erfarenhet och ditt telefonnummer så hör vi av oss.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
E-post: Roadtraintransport@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Road Train Transport Karlstad AB
(org.nr 559168-4526) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9862800