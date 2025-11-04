Fjälldalens förskola vikarierande barnskötare
2025-11-04
Publiceringsdatum2025-11-04Beskrivning av verksamheten
Hej! Är du vår nya kollega till Fjälldalens förskola?
Fjälldalens förskola är en förskola med sex avdelningar där naturen och fjället ligger nära inpå och där du som pedagog får en unik möjlighet att vara delaktig i att forma framtidens förskola. Förskolan öppnades under januari 2025 och vi söker nu dig som vill kliva in bland ett härligt gäng kollegor och bygga upp ett långsiktigt arbete på förskolan. I förskolan möter vi våra barn i deras första utbildning och i deras första steg i det livslånga lärandet och där är du som pedagog viktig.
Fjälldalens förskola söker nu 3 barnskötare, vill du läsa mer om hur det är att arbeta i Gällivare kommun och inom förskolan? Läs mer här: https://gallivare.se/lararjobbDina arbetsuppgifter
Förskolans läroplan (Lpfö18) beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. Barnen i förskolan ska få en trygg utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Arbetet som barnskötare innebär att du tillsammans med arbetslaget utformar en trygg och utvecklande utbildning för barnen på förskolan. Arbetet är utmanande, spännande, kreativt och sker i nära samarbete med ditt arbetslag och kollegor på förskolan.
Du som barnskötare ingår i ett arbetslag och deltar i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen som barnen erbjuds. Du samarbetar med arbetslaget och ni erbjuder barnen en rolig samt lärande utbildning och undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare, dig som läser till barnskötare eller dig som arbetar hos oss idag inom förskolan.
Det är viktigt:
att du är förtrogen med vårt styrdokument, Läroplan för förskolan (Lpfö18),
att du är en trygg och tydlig ledare, har lätt för att ta egna initiativ, är positiv och har tilltro till barns olika kompetenser,
att du har kunskap om och använder dig av digitala verktyg,
att du är mån om förtroendefulla relationer till barn och vårdnadshavare samt att du har god samarbetsförmåga,
att du använder dig av pedagogiska samtal och pedagogisk dokumentation i arbetet,
att du använder dig av bildstöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation),
att du är intresserad av att utveckla förskolan.
Mycket goda kunskaper i svenska så väl i tal som skrift är en förutsättning för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper samt personlig lämplighet.
För tjänsten krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett personligt brev samt ditt CV. Vid anmodan uppvisas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Gällivare kommun erbjuder dig som tillsvidareanställd:
Friskvårdsförmån i form av styrketräning, gruppträning eller dagskort på Dundret.
Gratis bad/simning.
Du får ta del av arbetsplatsens Trivselpeng.
En friskvårdstimme per vecka
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare - Kommunen som arbetsgivare | Gällivare kommunAnställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad anställning, 100%, t.o.m. 3 juli 2026 med möjlighet till förlängning.Ersättning
Månadslön - vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna ditt löneanspråk i din ansökan.
Tillträde/Ansökan
Tillträde: 8 januari 2026
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Upplysningar
Vid frågor kontaktar du:
Helena Johansson, rektor Fjälldalens förskola
telefon: 0970-81 80 41
mobil: 076-137 34 93
e-post: helena.johansson@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal tel: 010-4429919
