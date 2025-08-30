Fixturmakare till underhåll Volvo Lastvagnar Umeå
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Fixturmakare Underhåll
Umeåfabriken är en av de största fabrikerna inom Volvokoncernen. Vi är med våra ca 1600 anställda en av Norrlands största industrier. Här produceras hytter till Volvo Trucks, från plåtrullar till lackerade hytter. Verksamheten är en av de modernaste i världen, tack vare avancerad teknologi och kompetenta medarbetare. Är du en person som vill komma till ett världsledande företag och växa med oss i framtiden för att utvecklas professionellt? Då är du den vi söker.
Vi letar efter en fixturmakare med erfarenhet av maskinberabetning till vår mekaniska underhållsverkstad. I denna roll kommer du att vara involverad i reparationer/tillverkning och utveckling av fixturer, lyftar mm mot produktionen och projekt. En del av ansvarsområdet inkluderar även att utföra analyser av tekniska störningar samt aktivt delta i att upprätthålla och förbättra anläggningens status.
Vem är du?
En viktig aspekt av denna roll är att ha en nyfiken inställning då vi kontinuerligt arbetar med förbättringsinitiativ för att identifiera nya lösningar och bli mer proaktiva i det dagliga arbetet.
Personliga egenskaper som värderas inkluderar kommunikationsförmåga, samarbetsvilja och en serviceinriktad attityd med kundfokus. Du bör vara strukturerad och systematisk i ditt arbete samtidigt som du är öppen för förändringar. God problemlösningsförmåga, starkt driv och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp är också önskvärt i de situationer där det krävs. Meriterande är kunskap om pneumatik
För att vara lämplig för rollen bör du uppfylla följande krav:
* Utbildning motsvarande minst 3-årigt gymnasialt industriprogram eller likvärdig eftergymnasial utbildning.
* Goda datakunskaper, särskilt inom Office 365.
* Färdigheter i engelska både i tal och skrift.
* Kunskap inom materiallära.
* Erfarenhet av manuell maskinbearbetning.
Mer information
Om du är intresserad av en utmaning i en spännande miljö, vill lära dig om underhållsteknik och utvecklas som person, så är du varmt välkommen att söka tjänsten. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2025.
För mer information, vänligen kontakta:
Thomas. Lundberg, Underhållsledare, 072 8628048
Per Anders Eriksson, Planerare, 072 8627736
Mats Norrgård, Planerare, 072 8627763
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vilka vi är och vår värdegrund
Vårt fokus på inkludering, mångfald och jämlikhet erbjuder alla anställda möjligheten att kunna vara sig själv och att arbeta och utvecklas i en trygg och stödjande miljö, fri från trakasserier och diskriminering. Vi hoppas därför att du ansöker och låter oss avgöra din lämplighet, även om du känner att du inte uppfyller alla kvalifikationer i arbetsbeskrivningen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
