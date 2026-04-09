Fixare Kalmar - Clas Fixare

2026-04-09
Clas Fixare - frilansande fixare
Clas Fixare vill förenkla vardagen för människor genom att erbjuda tjänster med hemmafixande för alla typer av hem. Det kan vara lättare arbeten som kunden tänkt göra själv men kanske inte haft tid till, klarar av eller har verktyg för att göra själv. Våra kunder kan boka tjänster online inom enklare snickeri och annat hemmafix. Praktisk problemlösning i hemmet med extra god service!
Vill du hjälpa människor att få saker fixade samtidigt som du har ett flexibelt, självständigt och utvecklande jobb? Till Clas Fixare letar vi nu efter frilansande montörer!
Vad ska du göra?
Du kommer att hjälpa våra kunder med allmän hantverkshjälp/snickeri jobb, som att sätta upp hyllor, tavlor och speglar, montera möbler, installera en TV, sätta ihop en grill, studsmatta eller trädgårdsmöbler eller installera en router och mycket annat. Det kommer att vara ett varierande och självständigt jobb med mycket kundkontakt.
Vad erbjuder vi dig?
• Kul och varierande arbetsuppgifter - Möjligheten att planera & strukturera sin egen arbetstid - Bra lön med löneutbetalning veckovis - Hög milersättning
Clas Fixare erbjuder dig ett roligt och varierande arbete för ett mycket omtyckt varumärke. Du bestämmer själv när du vill jobba, vilka uppdrag du tar och hur mycket du vill arbeta - vilket också påverkar hur mycket du kan tjäna. Du behöver inte ha eget företag för att frilansa hos oss, utan får din lön utbetald som privatperson via en trygg tredjepartslösning.
Du kommer att vara del av en härlig och inkluderande arbetsmiljö med duktiga arbetskamrater. Du kommer också att få en introduktion, där vi lär dig allt du behöver veta. Det kommer också finnas möjlighet att utvecklas i sin roll, genom att stötta i större monterings- eller snickeriuppdrag.
Vem är du?
Du är bra på att "ta folk" och trivs utmärkt med att hjälpa privatkunder med olika enklare hemmafixartjänster. Du är praktiskt lagd och har vana av att jobba med händerna samt att fundera ut smarta lösningar på praktiska problem.
Du kan jobba självständigt och lägger stor vikt vid att uppträda både korrekt och samtidigt ge extra god service, exempelvis genom att städa efter dig och fråga om det är något mer kunden önskar hjälp med när du är på plats samt ger rekommendationer på andra fixartjänster. För dig är det också viktigt att komma i tid och vara effektiv.
Det är också viktigt att du känner igen dig i följande:
Du har praktisk erfarenhet som hemmafixare/hantverkare/fastighetsskötare
Har du erfarenhet av att jobba i servicebranschen är det ett plus
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Du har ett B-körkort (inte ett krav)
Du har egna verktyg för monteringsuppdrag (skruv/plugg står Clas Fixare för)
Detta är en frilansroll med start omgående. Du jobbar över hela Kalmar med omnejd.
Tycker du detta låter spännande? Vill du bli en av våra frilansande montörer? Välkommen att skicka din ansökan nedan.
Hör gärna av dig om du har frågor till pierre.dahlgren@clasfixare.se
Genom att ansöka samtycker jag till att Clas Fixare AB får nyttja mina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbetet kopplat till detta rekryteringsärende i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter sparas i upp till 24 månader.
Bli en vardagshjälte och hjälp människor att förenkla sin vardag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivare Clas Fixare AB
(org.nr 559156-4843), https://karriar.clasfixare.se
393 56 KALMAR
Jobbnummer
9844532