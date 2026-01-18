Fiskhuset i Torekovs hamn söker restaurangvärd
2026-01-18
Fiskhuset vill ge gästen en så mycket större upplevelse än bara själva måltiden, så vi söker dig som har passion för service, visar genuin omtanke för gäster och kollegor, har ett stort intresse för mat & dryck, och tycker om att arbeta noggrant och organiserat - även under stress.
Jobbet handlar främst om att på ett trevligt och välkomnande sätt ta emot, placera, och servera i vår restaurang och servering. Det gäller att ha blick och känsla för att göra det lilla extra, att hjälpa, och att rekommendera både mat och dryck som passar gästen.
Vi tror att du är en öppen och *mycket* social person, som har lätt att prata och är lätt att prata med.
Eftersom vi har många utländska gäster, är det ett stort plus om du kan något eller några språk utöver svenska och engelska.
I arbetet ingår även rutiner för öppning, skifte från dagsservering till kvällsservering, och stängning.
På Fiskhuset är samarbete a och o, så vi jobbar ofta över gränserna, är flexibla, stöttar, och jobbar nära övriga avdelningar. Det är bra om du har tidigare erfarenhet av att jobba säsong, eller med projekt, eftersom arbetsbelastningen kan variera kraftigt.
Vi utvecklas och jobbar tillsammans hela tiden för att det ska vara enkelt att lyckas för gäster och medarbetare.
Fiskhuset har öppet från Påsk fram till slutet av september, och vi anställer löpande efter säsongens behov. Dina arbetstider varierar beroende på säsong.
Välkommen med din ansökan, men tänk på att en förutsättning är att du själv kan lösa din transport till och från jobbet.
Skicka din ansökan med presentation och cv till: jobb@fiskhuset.com
Behandling av dina personuppgifter:
Din ansökan och dina uppgifter sparas i maximalt 6 månader, därefter raderas alla uppgifter.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: jobb@fiskhuset.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bügelalm AB
(org.nr 556352-3074)
Hamnplanen 1 (visa karta
)
260 93 TOREKOV Arbetsplats
Bygelalm AB Jobbnummer
9690227