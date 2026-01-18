Fiskhuset i Torekovs hamn söker kallskänka
2026-01-18
Till Fiskhuset kommer gäster som både äter på vår servering, och tar hem färdiglagat eller färska råvaror.
Vi vill ge gästen en så mycket större upplevelse än bara själva måltiden, så vi söker dig som har passion för service, visar genuin omtanke för gäster och kollegor, har ett stort intresse för mat & dryck, och tycker om att arbeta noggrant och organiserat - även under stress.
Med ett par års erfarenhet som kock och/eller kallskänka i restaurangkök är du trygg i din yrkesroll, med bra kläm på grunderna i det klassiska svenska köket.
Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet av säsongsarbete, eller på annat sätt jobbat med projekt där arbetsbelastningen varierar.
Jobbet består i huvudsak av förberedelse och tillagning av menyns breda utbud av rätter och produkter från havet. I butikens delikatess- och fiskdisk finns ett stort sortiment av färsk fisk, skaldjur, färdiga rätter, delikatesser, rökta produkter, och tillbehör som dagligen ska produceras.
I arbetet ingår även alla dagliga rutiner, arbetsuppgifter, och ansvar som är förknippade med en kock-/kallskänketjänst.
Upplärning och arbetsledning av köksbiträden är en viktig del av jobbet, och något du gärna har tidigare erfarenhet av och tycker är roligt.
På Fiskhuset är samarbete a och o, så vi jobbar ofta över gränserna, är flexibla, stöttar, och jobbar nära övriga avdelningar.
Vi tror att du är en öppen och *mycket* social person, som har lätt att prata och är lätt att prata med, eftersom vi har ett öppet kök med matbar.
Vi utvecklas och jobbar tillsammans hela tiden för att det ska vara enkelt att lyckas för gäster och medarbetare.
Fiskhuset har öppet från Påsk fram till slutet av september, och vi anställer löpande efter säsongens behov. Dina arbetstider varierar beroende på säsong.
Välkommen med din ansökan, med presentation och cv, till: jobb@fiskhuset.com
Behandling av dina personuppgifter:
Din ansökan och dina uppgifter sparas i maximalt 6 månader, därefter raderas alla uppgifter. Fiskhuset är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om du har några frågor om detta, kontakta oss genom att skicka e-post till jobb@fiskhuset.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@fiskhuset.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bügelalm AB
Hamnplanen 1 (visa karta
260 93 TOREKOV Arbetsplats
Bygelalm AB Jobbnummer
