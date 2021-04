Fiskeby Board söker en Automationstekniker - Fiskeby Board AB - Elkraftsjobb i Norrköping

Fiskeby Board AB / Elkraftsjobb / Norrköping2021-04-09Letar du efter ett omväxlande och brett arbete med goda utvecklingsmöjligheter? Fiskeby förstärker nu underhållssektionen automation med en serviceinriktad automationstekniker.Om FiskebyFiskeby Board är en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong. Vi har tillverkat papper och kartong sedan 1637. Våra produkter, med varumärket Multiboard, tillverkas av 100 % returfiber, helt i linje med dagens krav på ett hållbart samhälle. Vi tillverkar 170 000 ton kartong varje år och är cirka 275 medarbetare. Hos oss finns alla roller under samma tak vilket skapar förutsättningar för ett nära samarbete. Läs mer på: www.fiskeby.com Din rollSom automationstekniker hos oss är ingen dag den andra lik och du arbetar både självständigt och tillsammans med andra. Du kan exempelvis genomföra felsökning, reparation och förebyggande underhåll av våra processreglerutrustningar och elanläggningar. Men även arbeta med varvtalsreglerade drifter och integrerade processtyrningssystem samt traditionella el- och instrumentkretsar.Hos oss väntar ett omväxlande och brett arbetsfält som bjuder på goda utvecklingsmöjligheter. Genom löpande fortbildningar och kontinuerligt införande av ny teknik och utrustning har du alla chanser att utveckla dina tekniska kunskaper på Fiskeby.Våra förväntningarFör att passa som automationstekniker bör du vara målmedveten, serviceinriktad och uppmärksam på driftproblem. Arbetet kräver god samarbetsförmåga då du kommer att ha många kontakter, mestadels interna men även externa.Vi tror att du har en yrkesteknisk utbildning inom el eller automation och vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från el-, automations- och instrumentteknik. Eftersom vår produktion pågår kontinuerligt kan det finnas möjlighet för skiftarbete vartefter.2021-04-09Skicka ditt CV och personliga brev till ansokan@fiskeby.com senast den 30 april. Märk mailet med "Automationstekniker" i ämnesraden. Kom ihåg att motivera varför just du är lämplig för denna tjänst. Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan. Tillsättning sker enligt överenskommelse.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta arbetsledare Tobias Gyllensvärd på telefon 011-15 58 35. Facklig företrädare för Pappers är Claes Nöjd, telefon 011-15 58 46.Vi undanbeder oss annonserings- och rekryteringstjänster.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Fiskeby Board ABFiskebyvägen 10060102 Norrköping5681358