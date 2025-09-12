Fiskansvarig i vår manuella delikatessdisk
Kronhallen Butik AB / Butikssäljarjobb / Karlskoga Visa alla butikssäljarjobb i Karlskoga
2025-09-12
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronhallen Butik AB i Karlskoga
, Degerfors
eller i hela Sverige
Vi på Maxi ICA Stormarknad söker nu en engagerad och serviceinriktad medarbetare till vår delikatessavdelning. Rollen innebär att du blir en viktig del av vårt team - med särskilt ansvar för att utveckla och sköta vår fiskdisk.
Som delikatessmedarbetare är du vårt ansikte utåt. Du möter kunder varje dag, hjälper dem att hitta rätt produkter och bidrar till en positiv upplevelse i butiken. Vi söker därför dig som är utåtriktad, har ett genuint intresse för mat och råvaror samt tycker om att sälja. Du trivs i ett högt tempo, är noggrann och tar ansvar för att hålla hög kvalitet i både service och produkter.
I rollen som fiskansvarig får du ett utökat ansvar för att vår fiskdisk alltid håller toppklass. Det innebär att du:
Säkerställer ett attraktivt och säljande sortiment
Har ansvar för kvalitet, färskhet och hygien
Ansvar för fiskavdelningens ekonomi
Planerar beställningar och rutiner i fiskavdelningen
Inspirerar kunder och kollegor med din kunskap om fisk och skaldjur
Vi söker dig som gillar att ta ansvar, är lösningsorienterad och vill vara med och driva försäljningen framåt. Erfarenhet från delikatess, restaurang eller livsmedelshantering är meriterande, men det viktigaste är din servicekänsla och vilja att ge kunderna det lilla extra.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt avtal + ansvarstillägg Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronhallen Butik AB
(org.nr 556782-6366) Arbetsplats
ICA Maxi Karlskoga Kontakt
Rasmus Nordwall rasmus.nordwall@kronhallen.se Jobbnummer
9506939