First Line Support till ledande Drivmedelsbolag
2025-09-03
För vår kunds räkning söker vi en driven och serviceinriktad First Line Support. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team som gemensamt jobbar för att skapa bästa möjliga service och kundupplevelse. Vår klient värdesätter sina medarbetare högt!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för kunds räkning en driven och serviceinriktad kundtjänstmedarbetare. Bolaget är en känd aktör inom drivmedelbranschen med stationer runt om i Sverige. Du kommer att ingå i ett härligt och sammansvetsat team på 5 personer som gemensamt jobbar för att skapa bästa möjliga service och kundupplevelse för deras privatkunder. Teamet består av härliga och sociala kollegor som gillar att ha roligt tillsammans på jobbet. Här kommer du få ta del av ett spännande och tryggt företag med goda värderingar som värdesätter alla sina medarbetare högt!
Viktig info
• Arbetstider: 07.50 - 16.30 (40 min lunch)
• Ej möjligt att jobba på distans
Du erbjuds
en gedigen introduktion i början av tjänsten för att få bästa möjliga förutsättningar. Du kommer att både få stöttning av teamet samt din närmsta rapporterande chef.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande ärenden från kunder via samtal, chatt och mejl
• Hantera faktura-, saldo- och kvittofrågor
• Hantera tekniska frågor om kunds betalapp
• Hantera produktfrågor och felanmälningar
• Samarbeta internt med ärendeuppföljning
VI SÖKER DIG SOM
• Avklarad gymnasial utbildning
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom service
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Goda kunskaper i Outlook och MS Office
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom support eller kundtjänst, där de primära arbetsverktygen var telefon, chatt och mejl
• Tidigare erfarenhet/kunskap i ärendehanteringsystem
• Kunskap i Salesforce
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
