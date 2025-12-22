First Line Support
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norteam AB i Stockholm
Om Norteam
Norteam är inte bara ett IT-bolag - vi är ett team av engagerade människor som brinner för att göra skillnad. Med Microsofts ekosystem som grund hjälper vi företag att bli smartare, säkrare och mer hållbara. Vi har en kultur där du får vara dig själv, växa och ha kul på jobbet. Vår vision är enkel: IT can be more - och vi lever den varje dag.
Norteam är ett av Sveriges snabbast växande IT-bolag, ett faktum som för med sig naturliga utmaningar men också fantastiska möjligheter. Alla kollegor är nyckelpersoner i sina olika roller. Alla har möjlighet att - och förväntas - bidra till teknik & tjänstepaketering, affärsutveckling och sälj - och inte minst, till kultur & vårt långsiktiga bolagsbyggande.
Vill du ta en central roll på resan tillsammans med oss alla på Norteam? Läs vidare!
Vill du vara först på bollen när våra kunder behöver snabb, trygg och kvalificerad hjälp?
Som First Line-tekniker på Norteam blir du första kontaktpunkten för slutanvändare hos flera olika kunder. Du hanterar ärenden, ger första svar och gör grundläggande felsökning - och säkerställer att rätt saker eskaleras i tid. Arbetet sker i vår servicedesk med tydliga rutiner, ärendekategorisering och samverkansflöden mot kund och tredje part.
Du får möjlighet att ta plats i vår interna, högkompetenta supportorganisation. Du arbetar tätt ihop med övriga inom first line, och har daglig kontakt med second line, third line och vår förvaltningsorganisation. Här finns ett starkt samarbete, snabb kunskapsöverföring och en kultur där alla hjälper varandra att lyckas. Gruppen är känd för sin höga tekniska nivå, sin starka sammanhållning och för att leverera service som ger oss mycket höga betyg från våra kunder. Du kliver in i ett dynamiskt och utvecklande sammanhang där du både får bidra och växa.
Ditt uppdrag
Ta emot ärenden via telefon, mail, chat och ärendehanteringssystem samt logga, uppdatera, prioritera och eskalera vid behov.
Utföra första felsökning inom Microsoft 365/Office, kontohantering (t.ex. låsningar/MFA), klient- och mjukvaruproblem, enklare serverrelaterade incidenter och driftstörningar.
Konfigurera och förbereda datorer med Intune för utskick till kund.
Onboarda användare och enheter i M365
Vi tror att du
Har ca 1-3 års erfarenhet från servicedesk/helpdesk där du stöttat olika kunder ur ett brett tekniskt perspektiv.
Är en teknisk generalist med förmåga att bidra i många olika frågeställningar.
Är trygg i Microsoft 365-ekosystemet (Outlook/Teams/SharePoint/OneDrive) och Entra ID/Azure AD samt har praktisk vana av enhetshantering och policys (konfigurationsprofiler, compliance, säkerhet, uppdateringar).
Kan prioritera smart, dokumentera tydligt och ge ett lugnt, pedagogiskt bemötande i varje kontakt.
Är naturligt serviceinriktad med känsla för kvalitet och snabbhet i dialog med såväl våra kunder som med dina interna kollegor.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Särskilt meriterande
Nätverk: grundläggande felsökning av klientnät, Wi-Fi/SSID, DNS/DHCP, skrivare; enklare hantering av accesspunkter/brandväggsrelaterade frågor.
Certifieringar som MD-102 eller MS-900.
Arbetstid och helg
Rollen utgår från vanliga kontorstider (08-17), men kan även innefatta schemalagt helgarbete i ett roterande upplägg. Det är inte varje helg och inte varannan, utan sporadiskt enligt plan med tydlig framförhållning. Frekvens och ersättning specificeras i dialog innan anställningsstart.Publiceringsdatum2025-12-22Övrig information
Placeringsort är Stockholm, Bromma
Arbete till största del från kontoret.
Start så snart som möjligt
Vad erbjuder vi?
En dynamisk och utvecklande miljö med engagerade kollegor.
Gemensamma aktiviteter, tävlingar och årlig konferensresa utomlands.
Frihet att välja de verktyg du behöver för att lyckas.
Eget gym, friskvård och generösa sociala ytor på kontoret.
Tjänstepension, föräldralön och sjukvårdsförsäkring.
Möjlighet att påverka och vara med på vår tillväxtresa.
Redo att ta nästa steg?Skicka in din ansökan eller hör av dig för ett förutsättningslöst samtal - vi är alltid nyfikna på nya stjärnor! Urvalet sker löpande, så vänta inte för länge.
För frågor om Norteam eller rollen - kontakta David von Grothusen. Talent Acquisition Lead på Norteam, david.von.grothusen@norteam.se
