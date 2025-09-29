First Camp Arcus Luleå söker vinterglada extra stjärnor!
First Camp i Luleå är vår nordligaste destination vackert belägen vid Luleälvens strandkant. Här är jobbmiljön på topp i både receptionen, butiken och städet. På destinationen ligger även äventyrsbadet Arcusbadet som lockar många glada gäster och lokalbor till vår arbetsplats. Tillsammans gör vi det enkelt för våra gäster att njuta av sin vistelse.
Vi söker vinterglada extra stjärnor!
Är du redo för en säsong där ingen dag är den andra lik? Vi letar efter härliga lagspelare som vill jobba extra under vintern - i receptionen, med städ, vaktmästeri eller vinteraktiviteter.
Eller varför inte lite av varje? Hos oss får du chansen att mixa och testa olika delar av verksamheten!
Receptionen - här välkomnar du gästerna med ett leende och hjälper dem att få en fantastisk start på sin vistelse.
Städ - du ser till att allt är skinande rent och fräscht, så att gästerna känner sig som hemma.
Vaktmästeri - ena dagen skottar du snö eller byter lampor, nästa dag fixar du något praktiskt som gör skillnad.
Vinteraktiviteter - vill du vara med och skapa magiska minnen? Här leder du gästerna på skoterturer, isfiske eller andra äventyr i vinterns gnistrande landskap.
Vi söker dig som är flexibel, gillar att hugga i där det behövs och har lätt för att samarbeta. Är du dessutom glad, serviceinriktad och gillar fart och variation - då kommer du trivas perfekt hos oss.
Arbetstiderna varierar med tidiga morgnar, kvällar och helger - enligt Hotell- och Restaurangfackets kollektivavtal.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.
Villkor
Det här behöver du:
Flytande svenska samt god engelska. Franska är meriterande.
God datavana
B-Körkort
Skoterkörkort
Hjullastarkort är meriterande
Vi genomför intervjuer löpande, och din ansökan kan bli starten på något riktigt fantastiskt.
Så släng i väg din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Våra gemensamma värderingar styr vår vardag och hur vi är mot varandra:
We Care: Vi bryr oss om varandra, våra gäster och naturen
We Have Fun: Vi har kul på jobbet och har glimten i ögat både internt och med våra gäster
We Simplify: Vi ska alltid försöka förenkla hur vi jobbar med varann och våra gäster
We Deliver Results: Allt vi gör ska ge resultat för oss, våra ägare och våra gäster
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
