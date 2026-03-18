Fiollärare till Kulturskolan i Fagersta
2026-03-18
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Kulturskolan i Fagersta är en del av Välfärd och service-förvaltningen i Fagersta kommun.
Vi erbjuder en kreativ och inkluderande miljö där barn och unga mellan 5-25 år får möjlighet att utveckla sina intressen inom musik, dans, bild och konst. Vår verksamhet består av 9 engagerade kulturskolelärare och vi arrangerar årligen uppskattade evenemang så som Kulturskolans dag och Julkonsert.
Ditt uppdrag
Du kommer att undervisa barn, ungdomar och skolelever i fiol och alt-fiol på Kulturskolan i Fagersta. Cello och kontrabas kan bli aktuellt att undervisa i beroende på kandidats kvalifikationer. Mycket av undervisningen sker på eftermiddag och kväll vilket innebär obekväma arbetstider, även helger kan förekomma. Viss undervisning kan även komma att ske på skoltid under elevernas raster. Tre stråkorkestrar i olika nivåer ingår i uppdraget. Vi har även klassorkester i grundskolan åk 3 en gång i veckan.
Du har naturligt ett samarbete med kollegorna på Kulturskolan men även med närliggande kommuner och Regional Kulturskola.
Tjänsten är på 80 procent och ferietjänst.
Dina kvalifikationer och meriter
Krav är högskoleutbildning inom musik eller utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du behöver ha dokumenterad kompetens att undervisa inom fiol och alt-fiol. Meriterande är även kunskaper i kontrabas och cello.
Meriterande om du har arbetat som kulturskolelärare tidigare inom nämnda instrumentområden.
Krav är b-körkort och tillgång till bil då undervisning även sker ute på skolor.
Ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav.
Vi ser att du har dessa egenskaper:
Självgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Serviceinriktad
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/50".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106)
För detta jobb krävs körkort.
Välfärd och serviceförvaltningen, Kultur och turism, Kulturskola
Cecilia Välijeesiö 0223-44249
9803716