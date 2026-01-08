Fiollärare Medborgarskolan Stockholm / Lidingö
2026-01-08
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.
Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på www.medborgarskolan.se/stockholm
Medborgarskolan Lidingö söker fiollärare
Medborgarskolan Lidingö söker nu en engagerad fiollärare för enskild undervisning inom vår kursverksamhet.
Du kommer att undervisa elever i olika åldrar på grundläggande nivå, med fokus på att bygga spelglädje, teknik och musikalisk förståelse med möjlighet att arbeta brett inom olika musikstilar såsom pop, jazz, klassiskt och visor. Undervisningen anpassas efter elevens nivå och önskemål.
Om du även kan undervisa piano på grundläggande nivå så är det ett plus.
Undervisningen sker i trivsamma lokaler nära Lidingö Centrum, med goda kommunikationer - cirka 20 minuter från T-centralen.
Omfattning, dagar och tider är flexibla och bestäms i samråd.
Vi tillämpar löpande rekrytering, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen att bli en del av Medborgarskolans kreativa och folkbildande verksamhet!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
