Finspångs kommun söker socialsekreterare
2025-09-09
Vill du jobba hos oss?
Vi söker en socialsekreterare till uppföljargruppen på Individ och familj i Finspång.
Att arbeta i en mindre kommun som Finspång innebär en närhet till varandra inom IFO men även andra verksamheter vilket möjliggör för oss att ge rätt insatser till de kommuninvånare som är i behov och har rätt till stöd. För att du ska trivas hos oss behöver du vara intresserad av Signs of Safety då hela Finspång arbetar aktivt utifrån detta förhållningssätt. När du börjar hos oss kommer du få en grundutbildning i Signs of Safety om du inte redan har en sådan. Vi är stolta över att du kan känna dig trygg med att alla i organisationen har ett gemensamt förhållningssätt i arbetet. Signs of Safety bygger på en strävan efter ett nära samarbete med familjernas egna nätverk. Du behöver förstå vikten av att låta dem vi möter hitta och pröva sina egna lösningar, där vi som socialtjänst inte intar rollen som experter.
Dina framtida arbetsuppgifter
Uppföljargruppen på IFO består av sju socialsekreterarare samt tre familjehemssekreterare. I rollen som socialsekreterare i uppföljargruppen kommer du följa upp placerade barn samt öppenvårdsinsatser. I Finspång har alla barn och ungdomar som är placerade i familjehem eller på HVB sin egen socialsekreterare. Vi söker dig som är van att arbeta med myndighetsutövning på socialkontor och som är väl insatt i lagstiftning så som SoL och LVU. För oss är det självklart att barnen står i fokus och du behöver därför förstå vikten av att samtala med barn samt arbeta för barns delaktighet i alla frågor som rör dem. I rollen som socialsekreterare kommer du behöva växla tempo, balansera krav på dokumentation med vikten av personliga möten och samtal med barn, ungdomar och deras familjer. Vi ser utredningsarbetet och uppföljningsarbetet som en del i en förändringsprocess och i rollen arbetar du ofta tillsammans med övriga kollegor på IFO så som familjehemssekreterare, familjebehandlare och vuxenhandläggare.
IFO i Finspång har som målsättning att varje medarbetare utöver det vardagliga klientarbetet ska kunna driva någon form av utvecklingsarbete i olika tvärgrupper. Det innebär att du kommer få möjlighet att bidra med kvalitetshöjande eller förvaltande arbete i någon form. Vi tillämpar medhandläggarskap när det behövs men ser gärna att du har mod att arbeta självständigt i ärenden där det är möjligt. Grunden är dock alltid att du ska känna dig trygg i arbetet och få stöd av kollegor och chef i de moment som ingår i det dagliga arbetet. Vi har varje vecka gruppmöten där ansvarig chef deltar. På dessa gruppmöten vägleder vi varandra i strukturerad ärendehandledningsprocess. Utöver veckovisa gruppmöten kommer du ha egen tid med din gruppchef för ärendestöd kontinuerligt. En gång i månaden har vi även uppskattande intervju i tvärgrupper, det är ett tillfälle där vi hedrar och hyllar vårt goda arbete och samverkan vilket syftar till egen reflektion med fokus på det vi gör bra, i enlighet med Signs of Safety. När du är ny på arbetsplatsen får du även en mentor som stöttar dig lite extra tills du kommit in i arbetet.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd dagtid, men obekväm arbetstid förekommer. Det finns viss möjlighet att arbeta hemifrån vid behov när verksamheten tillåter och i dialog med gruppchef. Flexavtal gäller när du arbetar som myndighetsutövare hos oss.
Vem är du?
Du har socionomexamen och vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning på socialkontor. Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter, personlig lämplighet samt förmågan att kunna vara lugn i krävande situationer. Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Körkort för manuell växellåda är ett krav.
Intervjuer kommer hållas löpande under ansökningstiden. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Vi ber dig därför att inte vänta med din ansökan.
Tillträde enligt överenskommelse
Tjänsten kan tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
