Finspångs kommun söker skolbibliotekarie
2025-08-26
Vill du jobba med oss?
Vill du vara med och utveckla Finspångs skolbiblioteksverksamhet? Finspångs kommun inledde under 2021 en större satsning på vår skolbiblioteksverksamhet med höga ambitioner och fokus på likvärdig tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekarier på våra skolor.
I tjänsten ingår ansvar för tre grundskolor (F-6) och alla skolor har organiserade skolbibliotek på skolan.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som skolbibliotekarie är du med och bidrar till att skolbiblioteket är en plats där eleverna vill vara och som stärker deras läslust och läsvana. Du arbetar läsfrämjande och samarbetar med skolans pedagoger kring undervisningen inom medie- och informationskunnighet.
I våra skolbibliotekarietjänster ingår tid i tjänsterna för att träffa övriga skolbibliotekarier och tillsammans med kommunens skolbibliotekssamordnare utveckla skolbiblioteksverksamheten utifrån likvärdighet, uppföljning och samverkan. Skolbibliotekarienätverket träffas en eftermiddag varannan vecka och det är obligatoriskt att delta på dessa träffar.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du har ansvar för skolbiblioteket och dess bestånd och där ingår sedvanliga arbetsuppgifter som inköp av böcker, hyllstädning och skyltning. Våra skolbibliotek använder biblioteksdatasystemet Book-it och skolbibliotekssystemet WeLib.
Du samarbetar med pedagogerna för att utforma verksamhet som ska bidra till elevernas måluppfyllelse och du arbetar aktivt för goda relationer med eleverna. Som skolbibliotekarie förväntas du arbeta både läsfrämjande samt med medie- och informationskunnighet.
Rollen innebär också
Det är viktigt att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en fin och trygg lär- och läsmiljö för eleverna. Tjänsten förutsätter en vilja och förmåga att samarbeta med skolans pedagoger såväl i skolbiblioteket som i klassrummen. Du behöver kunna arbeta mot både kommunövergripande och lokalt uppställda mål samt vilja samarbeta och utvecklas tillsammans med övriga skolbibliotekarier i kommunen.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tidigare erfarenhet av att arbeta på skolbibliotek, skola eller bibliotek är meriterande.
För den här tjänsten behöver du ett B-körkort. Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga vill vi även att du lämnar ett utdrag ur belastningsregistret före anställning.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Din ansökan vill vi ha senast 2025-09-21.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423) Arbetsplats
Utbildning, Förskola/Grundskola, låg och mellanstadie, Hällestad Kontakt
Johanna Regnell 012285789 Jobbnummer
9476608